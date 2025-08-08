বিএনপি ক্ষমতায় এলে কোরআনবিরোধী কোনো আইন হবে না: সালাহউদ্দিন

বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।
বৃহস্পতিবার (০৮ আগস্ট) রাজধানীর মহাখালীতে গাউছুল আজম জামে মসজিদ সংলগ্ন কমপ্লেক্সে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন ‘জমিয়াতুল মোদাররেছীন’-এর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বিএনপি চায় দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা আরও সম্প্রসারিত হোক। তবে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রভাব এ খাতে থাকা উচিত নয়। দেশের সব ধর্মপ্রাণ ও সচেতন জনগোষ্ঠীকে একত্র করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়াই বিএনপির লক্ষ্য।’
রাজনৈতিক মতাদর্শের সীমার বাইরে গিয়ে—যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, বিএনপি তাদের সবার সঙ্গে ঐক্য গড়তে চায় বলেও জানান এই বিএনপি নেতা।
এ সময় বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় এলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাব থাকবে না। ইসলামের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করবে বিএনপি।’