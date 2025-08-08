সেকশন

শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপি ক্ষমতায় এলে কোরআনবিরোধী কোনো আইন হবে না: সালাহউদ্দিন

আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৯
ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

বৃহস্পতিবার (০৮ আগস্ট) রাজধানীর মহাখালীতে গাউছুল আজম জামে মসজিদ সংলগ্ন কমপ্লেক্সে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন ‘জমিয়াতুল মোদাররেছীন’-এর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বিএনপি চায় দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা আরও সম্প্রসারিত হোক। তবে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রভাব এ খাতে থাকা উচিত নয়। দেশের সব ধর্মপ্রাণ ও সচেতন জনগোষ্ঠীকে একত্র করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়াই বিএনপির লক্ষ্য।’

রাজনৈতিক মতাদর্শের সীমার বাইরে গিয়ে—যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, বিএনপি তাদের সবার সঙ্গে ঐক্য গড়তে চায় বলেও জানান এই বিএনপি নেতা।

এ সময় বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘বিএনপি ক্ষমতায় এলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাব থাকবে না। ইসলামের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করবে বিএনপি।’

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপি ক্ষমতায় এলে কোরআনবিরোধী কোনো আইন হবে না: সালাহউদ্দিন

আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ, প্রধান উপদেষ্টার কাছে জামিন আবেদন

নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ না হলে দেশে গৃহযুদ্ধ হতে পারে: শামীম

ওবায়দুল কাদের জানালেন আওয়ামী লীগকে অর্থ দিচ্ছে কারা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কক্সবাজার ছেড়েছেন এনসিপি নেতারা

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন শহীদ সাংবাদিক তুরাবের ভাই

কলকাতায় ‘পার্টি অফিস’ খুলে চলছে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম

গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা জাতির জন্য অশনি সংকেত: পরওয়ার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng