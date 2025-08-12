সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শিক্ষক সংকটে কিশোরগঞ্জের দুই প্রাথমিক বিদ্যালয়

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টদের অবহেলায় বছরের পর বছর ধরে এ সংকট চললেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার বাহাগিলি কদমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উত্তর বড়ভিটা মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই দুটি বিদ্যালয়ের চিত্র যেন পুরো উপজেলার বাস্তবতা তুলে ধরছে। 

কদমতলী বিদ্যালয়ে ৬টি শিক্ষকের পদের মধ্যে একজন প্রশিক্ষণে এবং একজন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ডেপুটেশনে। এ নিয়ে বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক সুর্বনা আক্তার বলেন, আমার বিদ্যালয়ে মোট ৮১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ৬ জন থেকে শিক্ষক ৪ জনে নেমে এলে ক্লাস নেওয়া দারুণ চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়ে। কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলে অনেক ক্লাসই বন্ধ রাখতে হয়।

একই সংকটে ভুগছে উত্তর বড়ভিটা মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানেও ৭ জন শিক্ষকের মধ্যে একজন ডেপুটেশনে।

বড়ভিটা মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রেজাউল করিম বলেন, ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ইংরেজি বিষয়ের ক্লাস প্রায় বন্ধই ছিল।

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা জানায়, গণিত ও ইংরেজি এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় তারা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। অভিভাবকরা বলেন, সরকার বিনামূল্যে বই দিলেও পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকলে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা অসম্ভব।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোসা. মাহমুদা খাতুন জানান, পূর্বের অফিসার দুই শিক্ষককে অফিসে ডেপুটেশনে এনে কাজ করাতেন। আমি তাদের আজই বিদ্যালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছি।

তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কুমারেশ চন্দ্র গাছি বিষয়টিকে গুরুতর বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, পাঠদান ব্যাহত করে ডেপুটিশনে থাকা  প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষককে এনে অফিসে কাজ করানো নিয়ম বহির্ভূত। এটা মোটেও ঠিক নয়। নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয় ছুটির পর ডেপুটিশনে থাকা শিক্ষকরা কাজ করতে পারবেন।

ইত্তেফাক/এএইচপি

