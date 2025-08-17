সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চীন থেকে সফলভাবে রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো পাকিস্তান

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩০
স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে সফলভাবে কাজ শুরু করেছে। ছবি: পাকিস্তান টুডে

পাকিস্তানের নতুন রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট মহাকাশের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেস অ্যান্ড আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার রিসার্চ কমিশন (সুপারকো) নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্যাটেলাইটটি তৈরি করেছে। এটিকে পাকিস্তানের মহাকাশ অভিযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন জানায়, সুপারকোর বেশ কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে স্যাটেলাইটটি শনিবার থেকে কক্ষপথে সফলভাবে কাজ শুরু করেছে। এর আগে গত ৩১ জুলাই চীনের শিচ্যাং লঞ্চ সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

সুপারকো জানিয়েছে, স্যাটেলাইটটি ইতোমধ্যে ভূমি স্টেশনের সঙ্গে স্থিতিশীল যোগাযোগ স্থাপন করেছে। পাশাপাশি এটি উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠানো শুরু করেছে। এসব ছবি নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন, শহরের বিস্তার পর্যবেক্ষণসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

দ্য ডন এর প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের এই নতুন স্যাটেলাইট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বড় ভূমিকা রাখবে। সঠিক সময়ে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বন্যা, ভূমিকম্প, ভূমিধসসহ বিভিন্ন দুর্যোগের ঝুঁকি শনাক্ত করা যাবে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হিমবাহ গলে যাওয়া বা বন উজাড়ের মতো পরিবেশগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণেও স্যাটেলাইটটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কৃষি খাতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এটি সহায়তা করবে।

এছাড়া চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর (সিপিইসি) প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবহন নেটওয়ার্ক মানচিত্রায়ন, ভূখণ্ডগত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সুপারকো আরও জানিয়েছে, স্যাটেলাইটে উন্নত সেন্সর রয়েছে। এর মাধ্যমে বন্যা, ভূমিকম্প, ভূমিধস, হিমবাহ গলে যাওয়া ও বন উজাড়ের মতো দুর্যোগ সম্পর্কিত আগাম ধারণা পাওয়া যাবে। এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আরও দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

পাকিস্তান স্যাটেলাইট এশিয়া চীন বিশ্ব সংবাদ

