নরওয়ের রাজকুমারের বিরুদ্ধে ধর্ষণসহ ৩২টি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ

নরওয়ের রাজকুমারের বিরুদ্ধে চার নারীকে ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ আনা হয়েছে। এক বছর ধরে পুলিশি তদন্তের পর এ অভিযোগের কথা জানান দেশটির প্রসিকিউটর।
সোমবার (১৮ আগস্ট) অসলো রাজ্যের আইনজীবী স্টার্লা হেনরিকসবো জানান, ক্রাউন প্রিন্সেস মেটে-মারিটের ছেলে এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ক্রাউন প্রিন্স হাকনের সৎপুত্র মারিয়াস বোর্গ হোইবি (২৮) আগামী বছরের শুরুতে বিচারের মুখোমুখি হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই রাজকুমার এসব অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
হোইবির আইনজীবী পেটার সেকুলিক রয়টার্সকে জানান, হোইবি তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কিত দাবির সঙ্গে একমত নন।’
রাজপ্রাসাদের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হোইবির কোনো রাজকীয় উপাধি নেই এবং তিনি রাজকীয় উত্তরাধিকারের সীমার বাইরে। এই মামলার শুনানি এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আদালতের ওপর নির্ভর করবে।
দেশটির প্রসিকিউশন জানিয়েছে, গতকাল সোমবার হোইবির বিরুদ্ধে ৩২টি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চারটি ধর্ষণের অভিযোগ। যার কয়েকটি তিনি তার মোবাইলে ধারণ করেছেন।
প্রসিকিউটর হেনরিকসবো ধারনা করছেন, এই বিচার আগামী বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে শুরু হতে পারে এবং বিচার সম্পন্ন হতে প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় নিতে পারে।
তিনি আরও জানান, রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে হোইবির সাথে একই রকম পরিস্থিতিতে অন্য কারও তুলনায় বেশি হালকা বা বেশি কঠোর আচরণ করা হবে না।
গত বছরের আগস্টে হোইবিকে প্রসিকিউশন নোরা হকল্যান্ড নামের মহিলাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করেন। তদন্তের অংশ হিসেবে গত বছরের নভেম্বরে পুলিশ হোইবিকে সাত দিনের জন্য আটকে রাখেন।
প্রসিকিউটর জানান, ‘হোইবি ওই নারীকে বারবার তার মুখে আঘাত করেছেন। এছাড়া শ্বাসরোধ করে, লাথি মেরে এবং জোরে চেপে ধরে হত্যার চেষ্টা করেন।’
ওই সময় গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোইবি স্বীকার করেন, তার অ্যাপার্টমেন্টে তিনি কোকেন ও অ্যালকোহলের নেশায় থাকা অবস্থায় মহিলার শারীরিক ক্ষতি করেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন যে তিনি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত। এছাড়া ২০১৭ সালে একটি সঙ্গীত উৎসবে কোকেন ব্যবহারের জন্য হোইবিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।