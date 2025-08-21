সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিআইডির জালে মালয়েশিয়া সিন্ডিকেটের স্বপন, ৫০০ কোটির সম্পদ ক্রোক

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩৩

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের মূল হোতা রুহুল আমিন স্বপনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি। 

সিআইডির অনুসন্ধানে জানা যায়, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি প্রেরণের উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট করে ৮ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বাড়ি ও জমি ক্রয় করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে এই সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন (স্বপন)।

বুধবার (২০ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়। 

এতে বলা হয়েছে, রুহুল আমিন উপার্জিত সম্পত্তির মাধ্যমে মানিলন্ডারিং আইনে অপরাধ করেছেন। তিনি তার ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল নামক জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্পত্তির মালিক হন।

ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বনানী ও উত্তরা এলাকায় মোট সাতটি দলিল অনুযায়ী জমির পরিমাণ ২৩১ কাঠা। যার দলিল মূল্য ১৫ কোটি ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। উক্ত জমিগুলোর ওপর নির্মিত অবকাঠামোসহ মোট মূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম শাখা, সিআইডির আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র স্পেশাল জজ এই সম্পত্তির ওপর ক্রোকাদেশ দেন।

রুহুল আমিন ছাড়াও ওই জনশক্তি রপ্তানিকারক সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও সিআইডির অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনায় মানিলন্ডারিং আইনের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

সিআইডি পুলিশ

