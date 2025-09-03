সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ

মসজিদে সরকারি অনুদান ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা, কমিটি পেল ৭০ হাজার!

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪১
নির্মাণাধীন মসজিদের অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ছবি: ইত্তেফাক

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার ১ নম্বর রাজারগাঁও ইউনিয়নে মসজিদের সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও দুই মেম্বারের বিরুদ্ধে। এতে নির্মাণাধীন ওই মসজিদের কাজ সঠিক সময়ে শেষ হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তরা।

অভিযুক্তরা হলেন- ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, ইউপি সদস্য, ইউপি সদস্য আলমগীর কাজী এবং জালাল।  

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার রাজারগাঁও ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পূর্ব রাজারগাঁও ‘বাইতুল আকসা জামে মসজিদের’ উন্নয়ন কাজে উপজেলা প্রশাসনের টিআর প্রকল্প থেকে দুই অর্থবছরে (২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬) মোট ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা অনুদান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রথম দফায়  ৯০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় আরও ৯০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়। কিন্তু দু দফায় এক লাখ ৮০ হাজার টাকা ছাড় করা হলেও প্রথম ধাপে ৫০ হাজা এবং দ্বিতীয় ধাপে ২০ হাজার টাকা পায় মসদিজ কমিটি। চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, ইউপি সদস্য জালাল এবং আলমগীর কাজী। (বাম থেকে)  

অর্থাৎ দুই দফায় মোট ৭০ হাজার টাকা পেলেও বাকি ১ লাখ ১০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, ইউপি সদস্য আলমগীর কাজী,জলিল মেম্বারের বিরুদ্ধে।

মসজিদ কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, আমাদের অ্যাকাউন্টে এক লাখ ৮০ হাজার টাকা এসেছে। চেয়ারম্যান আমাদের কাছ থেকে আগেই ব্ল্যাংক চেকে সই নিয়েছিল। পরে দুই মেম্বার ও আমার ক্যাশিয়ার গিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন। প্রথম দফায় ৫০ হাজার, দ্বিতীয় দফায় ২০ হাজার টাকা আমাদের হাতে দিয়েছেন। বাকি টাকা পাইনি। আলমগীর ও জলিল মেম্বার জানায়, ১ লাখ ১০ হাজার টাকা ইউএনও-ডিসিকে দিতে হবে।

অভিযোগ প্রসঙ্গে ইউপি সদস্য আলমগীর কাজী বলেন, আমি শুধু খবর দিয়েছি যে অনুদানের টাকা ব্যাংকে গেছে। টাকা তোলার ব্যাপারে আমি যাইনি। আমি কাউকে টাকা দিইনি।

ইউপি সদস্য জলিল বলেন, আমি এক টাকাও আত্মসাত করিনি। চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে টাকা উঠানোর সময় যেতে বলছেন, আমি গিয়েছি।

ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,মসজিদের লোকজনই বলেছে যে তারা টাকা পাননি। মেম্বাররা টাকা নিয়েছে এটার কোনো প্রমাণ আছে কি? আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে টাকা দিইনি।

হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. আশেকুর রহমান বলেন, আমরা মসজিদের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়েছি। পরে তারা যদি টাকা তুলে ভাগাভাগি করে থাকে,সেটা আমাদের দায় নয়।

হাজীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইবনে আল জায়েদ হোসেন বলেন, আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখব। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।  

ইত্তেফাক/এপি

