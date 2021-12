মাঠে অস্ট্রেলিয়ান নারীকে চুমু খেলেন ইংলিশ সমর্থক

খেলা চলাকালীন গ্যালারিতে প্রিয় মানুষকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। তবু, প্রতিবারই এই ঘটনা নতুন রোমাঞ্চের জন্ম দেয়। আর সেটা যদি হয় প্রতিপক্ষ দুই দলের দুই সমর্থকের মাঝে! তখন ব্যাপারটা আরও রোমান্টিক হয়ে ওঠে।

ব্রিসবেনের গ্যাবায় চলছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ও সফরকারী ইংল্যান্ডের মধ্যকার ঐতিহ্যবাহী অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। আজ (১০ ডিসেম্বর) ম্যাচের তৃতীয় দিন সকালে ঘটে গেলো এমনই এ কাণ্ড। নিজেদের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ যখন ৪১৩ রান। ঠিক তখনই টিভি ক্যামেরার নজর চলে যায় গ্যালারির দিকে।

ইংল্যান্ডের সমর্থকগোষ্ঠী বার্মি আর্মির সদস্য রব হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়ান। তার প্রেমিকা অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক নাটালির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আংটি বের করেন। তখন টিভিতে শোনা যাচ্ছিল, রব বলেন, ‘আমি খুব দ্রুত মধুর কাজটা শেষ করতে চাই। কারণ, এই দৃশ্য অনেক লোক দেখছে। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর চার বছর কেটে গেছে এবং এই চারটি বছর আমার জীবনের সেরা। আমায় তুমি বিয়ে করবে?’

সঙ্গে সঙ্গেই আবেগমথিত হয়ে যান নাটালি এবং মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানান। এর পরই তারা একে অপরকে চুমু খান। আশপাশে দর্শক ও পুরো গ্যালারিতে থাকা সবাই করতালিতে এ জুটিকে শুভেচ্ছা জানান। নাটালিকে আংটিও পরিয়ে দেন রব।

She said yes! How good! pic.twitter.com/Mc7erNaeYO