আসাম থেকে ম্যারাডোনার চুরি হওয়া ঘড়ি উদ্ধার

বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার প্রয়াত ডিয়েগো ম্যারাডোনার একটি হেরিটেজ বিলাসবহুল সীমিত সংস্করণের ঘড়ি দুবাই থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি এই ঘড়িটি মাঝেমধ্যেই ব্যবহার করতেন বলে বিশ্বাস করা হয়। আজ শনিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে ঘড়িটি ভারতের আসাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। খবর প্রকাশ করেছে এনডিটিভি।

আসাম পুলিশের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়াজিদ হোসাইন নামে আসামের এক বাসিন্দার কাছ থেকে এটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি আগে দুবাইতে কাজ করতেন, সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

এক টুইট বার্তায় আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমান্ত বিশ্ব সর্মা বলেন, ‘আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আইনের অধীনে আসাম পুলিশ ভারতীয় ফেডারেল এলইএর মাধ্যমে দুবাই পুলিশের সঙ্গে কিংবদন্তী ফুটবলার প্রয়াত ডিয়েগো ম্যারাডোনার ঘড়ি পুনরুদ্ধার করার জন্য সমন্বয় করেছে। এ ঘটনায় ওয়াজিদ হোসাইন নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

আসাম পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ভাস্কার জয়তী মহান্তা বলেন, ‘ঘড়িটি আর্জেন্টাইন কিংবদন্তী ফুটবল খেলোয়াড়ের। এটি দুবাইতে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে নিরাপদে সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। কিন্তু সেখান থেকে এটি চুরি হয়ে যায়।

দুবাই পুলিশের কেন্দ্রীয় এজেন্সির তথ্যমতে, ওয়াজিদ হোসাইন ঘড়িটি চুরি করে আসামে পালিয়ে আসেন। আজ ভোর ৪টার দিকে সিবসাগরের নিজ বাড়ি থেকে তাকে আমরা গ্রেফতার করি। এ সময় তার কাছ থেকে ঘড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে।’

