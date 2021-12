হাসপাতাল থেকে ওবায়দুল কাদেরের ফেসবুকে পোস্ট

গত মঙ্গলবার (১৪ ডিসেম্বর) সকালে হঠাৎ বুকে ব্যথা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

এরপর থেকেই সার্বক্ষণিক চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। তবে তার শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো বলে জানিয়েছে হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা। এছাড়া আরও কয়েকদিন বিশ্রামে থাকতে বলেছেন চিকিৎসক।

কিন্তু শারীরিকভাবে অসুস্থতার কারণে কাজ থেকে অনেকটা দুরে থাকতে হচ্ছে ব্যস্ত এই মন্ত্রীকে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ও বিশ্রামে থাকায় কর্মমুখর সময়টাকে মিস করছেন ওবায়দুল কাদের।

এ নিয়ে শনিবার (১৮ ডিসেম্বর) ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। কাজকে মিস করছেন উল্লেখ করে তাতে তিনি লিখেন, ‘I Really Miss my Work, I Work Hard Because I Love My Work’ (আমি সত্যিই কাজকে মিস করছি। আমি কঠোর পরিশ্রম করি কারণ আমি কাজ ভালোবাসি)।