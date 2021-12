বিশ্বভ্রমণে বেঙ্গল এয়ারলিফট গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন নাজমুন নাহার

বিশ্বজয়ী বাংলাদেশি পতাকাবাহী পরিব্রাজক নাজমুন নাহার এরই মধ্যে ১৫০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। অতি শিগগিরই আবারও বাংলাদেশের পতাকা হাতে শান্তির বার্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। এই অভিযাত্রার পরবর্তী ৫টি দেশ ভ্রমণে নাজমুন নাহারের পাশে থাকবে ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠান ‘বেঙ্গল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস লি.’।

গত ২৩ ডিসেম্বর ‘পতাকা কন্যা’খ্যাত নাজমুন নাহার-এর সঙ্গে বেঙ্গল এয়ারলিফট্ গ্রুপ-এর প্রতিষ্ঠানটির একটি চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাজমুন নাহারসহ বেঙ্গল এয়ারলিফট্ গ্রুপের চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার মেহনাজ মান্নান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ রহমান ও নির্বাহী পরিচালক বাহাউদ্দিন মিয়া সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

নাজমুন নাহার গত ২১ বছর ধরে বেশিরভাগ দেশেই সড়কপথে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা হাতে বিশ্ব শান্তির বার্তা পৌঁছাতে এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৫০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ভূষিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক ‘পিস টর্চ অ্যাওয়ার্ড’ পদকে। তিনি পেয়েছেন ‘ডটার অব দ্য আর্থ’ উপাধিও। ইতিমধ্যে কোটি- কোটি মানুষের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছেন! শুধু তাই নয় পৃথিবীব্যাপী তিনি পেয়েছেন ব্যাপক পরিচিতি। ভূষিত হয়েছেন বহু সম্মাননায়।

সারা বিশ্বে শান্তি ও পরিবেশ রক্ষায় নাজমুন নাহারের এই আন্তরিক উদ্যোগ ও অভিযাত্রাকে আরো বেগবান করার প্রয়াসে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস লিমিটেড তার আগামী ৫টি দেশ ভ্রমণে সহযোগিতা করবে। তার যাত্রা শুরু হবে ইরাক হয়ে সিরিয়া, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান পর্যন্ত। বেঙ্গল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস লিঃ-এর ব্যানারে নাজমুন নাহার এই ৫টি দেশ ভ্রমণে বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি বহন করবে বিশ্ব-শান্তির বার্তা- No war, Only Peace / Save the Planet / Stop child marriage /and Stop cyberbullying

তার এই মহান অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে আরো গৌরবান্বিত হবে এটাই বেঙ্গল ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস লি-এর একমাত্র প্রত্যাশা।