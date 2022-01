মিথিলার স্বামী সৃজিত মুখার্জি করোনা আক্রান্ত 

জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলার স্বামী ও কলকাতা বাংলা সিনেমার নন্দিত নির্মাতা সৃজিত মুখার্জি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সৃজিত লেখেন, ‘আমি করোনায় আক্রান্ত হয়েছি। নিজেকে আইসোলেট করে রেখেছি। গত ৭২ ঘণ্টায় আমার সংস্পর্শে যারা এসেছে, দয়া করে নিজেদের করোনা পরীক্ষা করান।

I have tested positive for Covid and am isolating myself. For everyone who has come in contact with me in the last 72 hrs, please test yourself.