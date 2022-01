স্ত্রী-সন্তানসহ করোনা আক্রান্ত সনু নিগম

ভারতের চলছে করোনাভাইরাসে তৃতীয় ঢেউ। প্রতিদিন খবর আসছে বলিউড তারকাদের আক্রান্ত হওয়ার খবর। এবার স্ত্রী ও ছেলেসহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সনু নিগম।

মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট সনু বলেছেন, তিনি বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে দুবাইতে আছেন। একটি শোয়ের শুটিংয়ে তার ভুবনেশ্বর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, কোয়ারেন্টিনে থাকার কারণে তিনি যেতে পারবেন না।

তিনি আরও বলেছেন, বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করার পরেও তিনি পজিটিভ হয়েছেন। তার মৃদু উপসর্গ আছে।

