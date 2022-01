ডকুমেন্ট স্ক্যান করুন স্মার্টফোনে

খুব বেশিদিন আগের কথা নয় যখন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে ছবি, স্বাক্ষর প্রভৃতি স্ক্যান করার জন্য আমাদের আলাদা মেশিনের দরকার পড়তো। কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বর্তমানে কোনো ঝক্কি ছাড়াই সেই একই কাজ করে ফেলা সম্ভব। এজন্য আগ্রহীর কাছে একটি স্মার্টফোন থাকাই যথেষ্ট।

ঘরে বসে বিভিন্ন ডকুমেন্ট স্ক্যানের জন্য যা করণীয়

১। এজন্য সর্বপ্রথমে প্লে-স্টোর অথবা অ্যাপ স্টোর থেকে একটি স্ক্যানিং অ্যাপ্লিকেশন (Adobe Scan, Scanner) বেছে নিয়ে সেটি নিজের স্মার্টফোনে ডাউনলোড করতে হবে। অবশ্য আগে থেকেই ফোনে কোনো স্ক্যানিং অ্যাপ ইনস্টল করা থাকলে নতুন করে এই নির্দেশ অনুসরণের দরকার নেই।

২। ডাউনলোড এবং ইনস্টলের পর অ্যাপ ওপেন করে স্ক্রিনে দেখানো নির্দেশগুলি অনুসরণ করুন। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী সম্পূর্ণ নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি বা পুরোনো অ্যাকাউন্টে লগ ইন করবেন।

৩। লগ ইন করার সাথে সাথেই আপনার সামনে ক্যামেরা ইন্টারফেস ওপেন হবে। এখানে আপনি বিভিন্ন মোডের উপস্থিতি লক্ষ্য করবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী এদের মধ্যে থেকে আপনাকে যথাযথ মোড সিলেক্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে ডকুমেন্ট স্ক্যান মোডই যে আপনার জন্য উপযুক্ত সেটা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবেনা। ডকুমেন্ট স্ক্যান ছাড়াও এখানে Whiteboard, Book, Id Card, Business Card প্রভৃতি মোড ব্যবহার করা যাবে।

৪। উপযুক্ত মোড নির্বাচনের পর স্ক্যানযোগ্য ডকুমেন্টের উপরে ক্যামেরা তাক করুন।

৫। ডিফল্ট সেটিংসের ক্ষেত্রে অ্যাপে মূলত অটো-ক্যাপচার মোড সক্রিয় থাকে। এমন হলে ক্যামেরা ভিউফাইন্ডারে ডকুমেন্ট দেখতে পেলেই ফোনের স্ক্রিন স্পর্শ করুন। এরপর অ্যাপ্লিকেশন স্বয়ং নিজের কার্যকারিতা প্রমাণ করবে। তবে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে ডকুমেন্ট ক্যাপচারের আগে মোবাইলের স্ক্রিন থেকে হাত সরানো যাবে না।

৬। ডকুমেন্ট ক্যাপচার সম্পূর্ণ হলে ফোনের স্ক্রিনে অ্যাপের অ্যাডজাস্ট পেজ ভেসে উঠবে। ডকুমেন্টের অটো-ক্যাপচারে ত্রুটি থাকলে এখান থেকেই তা ম্যানুয়ালি সংশোধন করা যাবে। তাছাড়া আরো পৃষ্ঠা স্ক্যানের দরকার পরলে ‘Keep Scaning’ বাটনে ক্লিক করে সেই কাজ জারি রাখুন।

৭। এবার স্ক্যানিং ও অন্যান্য যাবতীয় অ্যাডজাস্টমেন্টের পর ‘Adjust & Save’ বিকল্পে ক্লিক করুন।

৮। সঠিকভাবে সবকিছু সম্পন্ন হলে ‘Save as PDF’ বিকল্প বেছে নিয়ে স্ক্যান করা ফাইলটি পিডিএফ হিসেবে সেভ করুন। এছাড়া ‘Save as JPEG’ বিকল্প চয়নের মাধ্যমে ফাইলটি জেপিইজি হিসেবেও সেভ করা যাবে। অন্যথায় ‘Copy to Device’ বিকল্পে ক্লিক করেও ফাইলটি ডিভাইসে স্টোর করা যাবে।