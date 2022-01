২০২৪ সালের নির্বাচনেও হ্যারিসই রানিং মেট হবেন: বাইডেন

জো বাইডেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার এক বছর পূর্ণ করলেন। এ উপলক্ষে বুধবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন জানান, তিনি যদি ২০২৪ সালে আবারও নির্বাচনে দাঁড়ান, তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসই তার রানিং মেট হবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন ‘তিনিই আমার রানিং মেট হতে চলেছেন’।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, হ্যারিস বলেছিলেন যে তিনি এবং বাইডেন এখনও ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যদি বাইডেন আবার না দাঁড়াতে চান, তবে তিনিও হোয়াইট হাউজের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

