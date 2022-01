চোট কাটিয়ে ট্রেনিংয়ে ফিরলেন নেইমার

ব্রাজিল ও পিএসজি ভক্তদের জন্য সুখবর। চোট কাটিয়ে দীর্ঘ প্রায় দুই মাস পর ট্রেনিংয়ে ফিরেছেন নেইমার। এখন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে নামার অপেক্ষায়। সবকিছু ঠিক থাকলে খুব দ্রুতই মাঠে ফিরবেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ জানুয়ারি) পিএসজি তাদের টুইটারে কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছে। সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে, জীমে বেশ স্বাচ্ছন্দেই ফুটবল নিয়ে কারুকাজ করছেন নেইমার। আর ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘যা আপনি দেখতে পছন্দ করবেন।’ নেইমার নিজেও তার ইন্সটাগ্রামে এগুলো শেয়ার করেছেন। আর তা নিশ্চিতভাবেই ভালো খবর।

এর আগে গত বছরের ২৮ নভেম্বর লিগ ওয়ানে সেঁত এতিয়েনের বিপক্ষে ম্যাচের ৮৪ মিনিটের সময় ইভান মাকোর ট্যাকল থেকে বাঁচতে লাফ দিয়েছিলেন নেইমার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার বাঁ পা মাকোর ডান পায়ের ওপর বেকায়দাভাবে পড়ে। তাল সামলাতে না পারায় সঙ্গে সঙ্গেই নেইমারের গোড়ালি বেঁকে যায়। মুহুর্তের মধ্যেই ব্যাথায় চিৎকার দিয়ে ওঠেন নেইমার। তার চোখ বেয়ে পানিও পড়েছে এবং পরে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে হয় পিএসজি তারকাকে।

Things you love to see:@neymarjr continuing his recovery