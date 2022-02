লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে পাকিস্তান ক্রিকেটের শ্রদ্ধা

উপমহাদেশের সংগীত জগতের কিংবদন্তী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে চারিদিকে শোক নেমে এসেছে। ভারতে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সর্বস্তরের জনগণ। সেই শোকে আচ্ছন্ন পাকিস্তান ক্রিকেটও।

রবিবার (৬ ফ্রেবুয়ারি) এক টুইট বার্তায় লতা মঙ্গেশকরকে ‘নম্রতা এবং সরলতার প্রতীক’ বলে সম্মোধন করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি রমিজ রাজা। তিনি বলেন, ‘লতা মঙ্গেশকর ছিলেন করুণা, নম্রতা এবং সরলতার প্রতীক। তার মহত্ত্ব সবার জন্য একটি শিক্ষা। কিশোর কুমার এবং এখন তার মৃত্যু আমার হৃদয়ে সংগীত ভেঙে দিয়েছে।’

Lata Mangeshkar was the epitome of grace, humility and simplicity and therefore greatness.. a lesson for all. Kishore Kumar and now her death has left me music broken!