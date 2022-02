বিজ্ঞাপন ছাড়া ইউটিউব ভিডিও দেখার উপায়

জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব ব্যবহার করেন না এমন মানুষ খুবি কম। সম্প্রতি গুগল তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে, বিশ্বে ইউটিউবের মোট দর্শকের সংখ্যা ২০০ কোটিরও বেশি এবং প্রতিদিন ১০০+ কোটি ঘণ্টা ভিডিও দেখা হয় ইউটিউবে। ইউটিউব দেখা যায় দুইটি মাধমে - এক ইউটিউব ওয়েব এবং ইউটিউব অ্যাপ এর মাধ্যমে।

ইউটিউব বিশেষ করে বিনোদন ও শিক্ষার অন্যতম উপকরণ। সেই সঙ্গে অর্থ উপার্জনের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়ত এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে হাজার হাজার ডলার উপার্জন করছে। আর ইউটিউবের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে অ্যাড। এই অ্যাড দেখানোর ফলে যে অর্থ আয় হয় তার ৭৫% কনটেন্ট ক্রিয়েটরগন পেয়ে থাকে।

অ্যাড ফ্রি ইউটিউব ভিডিও দেখবেন যেভাবে

আমরা সাধারণ ব্যবহারকারী যখন ইউটিউবে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখি তখন অনেক মাত্রায় অ্যাড দেখায়, যা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই অ্যাড ফ্রি ইউটিউব ভিডিও কিভাবে দেখা যায় সেই বিষয় নিয়ে আজকের আয়োজন। তো চলুন দেখে নেই।

প্রথম পদ্ধতি

প্রথমত ইউটিউবে যান। যে ভিডিও প্লে করবেন সেটি সিলেক্ট করুন। এবার ভিডিওর ইউআরএল এর মধ্যে ইউটিউব ডট কম লেখার পরে একটি ডট (.) যোগ করুন।

ধরুন, আপনার ইউটিউব ভিডিওর ইউআরএল হয় http://www. youtube. com/ bangladesh, তাহলে সেক্ষেত্রে http:// www. youtube. com./ bangladesh এই ভাবে ইউআরএল ব্যবহার করুন। এবার দেখুন ভিডিওতে আর কোনো বিজ্ঞাপন দেখাবে না। এখানে মূলত ইউআরএল এর মধ্যে একটি ডট ব্যবহার করলে ইউটিউব মূলত HostName Normalize করে না।

এক্ষেত্রে হোস্টনেম ম্যাচ না করার কারণে পেজটি একাধিক ভাগে ভিজিটরের কাছে পৌঁছে যায়। এর ফলে কোনো বিজ্ঞাপন দেখায় না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

প্রথমত Google Chrome অথবা Firefox Browser Open করুন। Google Chrome Setting থেকে Extension এ যান। Firefox এর setting থেকে Ad One এ যান। এবার Ad block for YouTube Ad One/ Extension টি ইন্সটল করুন। ব্যাস কাজ শেষ।

তৃতীয় পদ্ধতি

YouTube Premium Membership নিলে এড ফ্রি ভিডিও দেখতে পাবেন ১৫০ টাকা Monthly Package.

মোবাইল থেকে অ্যাড ফ্রি ভিডিও দেখতে হলে ‰oogle Chrome Brower App ইন্সটল করুন এবং YouTube ওপেন করে লগইন করে নিন। এবার আপনার পছন্দের ভিডিও Search করে ইচ্ছে মতো অ্যাড ফ্রি ভিডিও দেখুন।

প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী মোবাইল থেকে অ্যাড ফ্রি ভিডিও দেখতে চাইলে ব্রাউজার থেকে লিঙ্ক ওপেন করে 'Request Desktop Site' অপশন সিলেক্ট করতে হবে।