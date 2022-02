বিড়ালকে লাথি মেরে জরিমানা ৩ কোটি, হারালেন স্পনসরও

প্রাণি অধিকার রক্ষায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বেশ সোচ্চার। অনেক দেশে এর জন্য বড় ধরনের শাস্তির বিধানও রয়েছে। সেটি হয়তো জানতেন না ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ওয়েস্ট হামের ডিফেন্ডার কুর্ত জুমা। ঘরের পোষা বিড়ালকে লাথি মারার অপরাধে এখন তাকে প্রায় ৩ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হচ্ছে। পাশাপাশি হারিয়েছেন স্পন্সরও।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৮ ফেব্রুয়ারি। সোশ্যাল সাইট স্ন্যাপচ্যাটে একটি ভিডিও পোস্ট করেন কুর্ত জুমার ভাই ইয়োয়ান। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, একটি বিড়ালকে ফুটবলের মতো লাথি মেরেছেন জুমা। বিড়ালটা দৌড়ে খাবার ঘরে লুকোনোর পর সেখানেও কিছু একটা ছুড়ে মারেন এই ফুটবলার, পরে মুখে চড়ও মারেন তিনি।

মুহূর্তের মধ্যেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যায়। নড়েচড়ে বসে ইংল্যান্ডের প্রাণী অধিকার রক্ষা সংগঠন (আরএসপিসিএ)। জুমার বিচারের দাবিতে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। ঘটনাটি তদন্তে নেমেছে এসেক্স পুলিশ। এরই মধ্যে জুমার বাসায় থাকা বিড়ালগুলো হেফাজতে নিয়েছে আরএসপিসিএ। তার স্পনসর প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসও চুক্তি বাতিল করেছে।

অ্যাডিডাস জানিয়েছে, ‘এ ঘটনার পর তারা আর ফরাসি ডিফেন্ডারের সঙ্গে থাকতে পারছে না। তদন্ত শেষে নিশ্চিত করছি, কুর্ত জুমা আর অ্যাডিডাসের চুক্তিবদ্ধ অ্যাথলেট নন।’ ব্যবস্থা নিয়েছে ওয়েস্ট হাম কর্তৃপক্ষও। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, জুমাকে সর্বোচ্চ অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে। জানা গেছে, তার দুই সপ্তাহের পারিশ্রমিক আড়াই লাখ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ৯১ লাখ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে।

