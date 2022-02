পিএসএলে মাঠেই সতীর্থকে চড় মেরে আলোচনায় পাকিস্তানি পেসার

চলমান পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে এক বিতর্কিত কাণ্ড ঘটে গেছে। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বইছে সমালোচনার ঝড়। ক্যাচ ফেলে দেওয়ায় সতীর্থ কামরান গুলামকে চড় মেরেছেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ।

মঙ্গলবার (২২ ফেব্রুয়ারি) মুখোমুখি হয়েছিল লাহোর কালান্দার্স ও পেশোয়ার জালমি। হাই ভোল্টেজ এই ম্যাচে প্রথমে ফিল্ডিং করছিল লাহোর কালান্দার্স। দ্বিতীয় ওভারে বল করতে আসেন হারিস রউফ। দ্বিতীয় বলে পয়েন্টে হজরতউল্লাহ জাজাই সহজ ক্যাচ তুলে দিলেও সেটি ধরতে পারেননি কামরান গুলাম।

একই ওভারের পঞ্চম বলে আউট হন মোহাম্মদ হারিস। শট ডিপ ফাইন লেগে ক্যাচ তুলে দিলে সেটি তালুবন্দী করেন ফাওয়াহ আহমেদ। তখন উদযাপনের সময় কামরানকে চড় মেরে বসেন রউফ। এ সময় সেটি সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়েন কামরান। অবশ্য খানিক পরই তাকে বুকে টেনে নেন হারিস রউফ এবং পরবর্তীতে সরাসরি থ্রোতে রানআউট করায় আবারও তাকে আলিঙ্গন করেন।

