রাশিয়ায় বিক্রি বন্ধ করে দিলো অ্যাপল

ইউক্রেনে হামলার জের ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল। এক ঘোষণায় তারা রাশিয়ায় তাদের পণ্য বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। খবর প্রকাশ করেছে বিবিসি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, রাশিয়ায় অ্যাপল তাদের পেমেন্ট সিস্টেম, অ্যাপল পে এবং লাইভ-ট্রাফিক ট্র্যাকিং সহ অন্যান্য পরিষেবাগুলোও সীমিত করে দিয়েছে।

বিবিসির ইউক্রেনীয় পরিষেবা রিপোর্ট করেছে যে, রাশিয়ার গ্রাহকরা কোম্পানিটির ওয়েবসাইটে আইফোন, ঘড়ি বা ম্যাকবুক কেনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিনতে পারছেন না। অ্যাপল তাদের একটি বার্তা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, পণ্য সরবরাহ করা অসম্ভব।

এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইউক্রেনের ভাইস প্রধানমন্ত্রী মাইখাইলো ফেডোরভ অ্যাপল চেয়ারম্যান টিম কুকের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেটিতে বলা হয়, তারা যেন রাশিয়াকে ব্লক করে। সেই প্রেক্ষিতে এমন পদক্ষেপ এলো।

No more @Apple product sales in Russia!



Now @tim_cook let's finish the job and block @AppStore access in Russia. They kill our children, now kill their access!