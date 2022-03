ইউক্রেনের পাশে ইলন মাস্ক, চালু করলেন স্টারলিঙ্ক

‘আপনারা তো মঙ্গলে উপনিবেশ বানাতে চান। এদিকে রাশিয়া যে ইউক্রেন দখল করে ফেলল!’ ইউক্রেনের উপ প্রধানমন্ত্রীর এমন আর্তিতে সাড়া দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। তার মালিকানাধীন ‘স্পেসএক্স’-এর স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে।

গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের উপর আগ্রাসন শুরু কের রুশ বাহিনী। তারপর থেকেই লাগাতার গোলাগুলি, বোমাবর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন। সেই সঙ্গে ইউক্রেন-সহ পূর্ব ইউরোপের বহু দেশেই বিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট পরিষেবা। এই পরিস্থিতিতে দেশটির উপ প্রধানমন্ত্রী একটি টুইট করেন। সেখানে ইলন মাস্ককে মেনশন করে তিনি লেখেন, ‘আপনারা তো মঙ্গলে উপনিবেশ বানাতে চান। এদিকে রাশিয়া যে ইউক্রেন দখল করে ফেললো! আপনাদের রকেট মহাকাশে পৌঁছে গেছে। কিন্তু রাশিয়ার রকেট ইউক্রেনের সাধারণ মানুষদের উপরে হামলা করেছে। আপনাদের কাছে আমাদের দাবি, ইউক্রেনে স্টারলিঙ্ক স্টেশন স্থান করুন।’

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.