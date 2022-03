নারী বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়ে টুইটারে ঝড়

ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলতে গিয়েই ইতিহাস রচনা করেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচেই প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে। সোমবার (১৪ মার্চ) হ্যামিল্টনে পাকিস্তানকে ৯ রানে হারিয়েছে নিগার সুলতানার দল।

ঐতিহাসিক এই জয়ে টুইটারে বাঘিনীদের প্রশংসার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও দেশটির নারী দলের সাবেক কোচ ওরকেরি রমান এক টুইট বার্তায় বলেন, অভিনন্দন বাংলাদেশ টাইগার্স, নারী বিশ্বকাপে আপনাদের প্রথম জয়ের জন্য।

ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষক কাউসথাব গুদিপাতি বলেন, বাংলাদেশের নারীরা তাদের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ জিতেছে। পাশাপাশি ওয়ানডেতে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ দলীয় রানও সংগ্রহ করেছে। সিদ্ধি নামের এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, এই বছর নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশের দুইটি ঐতিহাসিক জয়। চলতি বছরটি এখন পর্যন্ত তাদের জন্য দারুণ যাচ্ছে!

এক্সপ্রেস স্পোর্টস লিখেছে, ঐতিহাসিক: পাকিস্তানকে ৯ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ তাদের প্রথম বিশ্বকাপ জয় তুলে নিয়েছে। ইএসপিএনের সংবাদদাতা আন্নেশা ঘোষ লিখেছেন, বিশ্বকাপে অভিষিক্ত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়। তারা সফলতার সঙ্গে ওয়ানডেতে তাদের সর্বোচ্চ সংগ্রহ রক্ষা করেছে এবং পাকিস্তানকে হারিয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে লিখেছে, পাকিস্তানকে হারিয়ে নারী বিশ্ব্কাপে ইতিহাস লিখেছে বাংলাদেশ।

2 historic wins for bangladesh this year in NZ. what a start of the year this has been for them!!!#CWC22 #BANvPAK #BANvNZ pic.twitter.com/H9OrFpVhqp — Siddhi :) (@_sectumsempra18) March 14, 2022

Congrats @BCBtigers on the maiden victory of your women in the World Cup..#CWC22#BANvPAK — WV Raman (@wvraman) March 14, 2022