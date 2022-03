স্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা করায় অস্কারের মঞ্চে উপস্থাপককে চড় মারলেন উইল স্মিথ

হলিউডের ডলবি থিয়েটারে জমকালো আয়োজনে চলছে ৯৪তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অস্কার। বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায় লালগালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে তারকাদের প্রবেশের মাধ্যমে শুরু হয় আয়োজনটি। তবে একাডেমি পুরস্কারের এবারের মঞ্চ কাঁপিয়ে দিল একটি চড়!

চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার অস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান মঞ্চে উঠে অভিনেতা ও উপস্থাপক ক্রিস রকের গালে চড় কষিয়ে দিলেন আরেক অভিনেতা উইল স্মিথ। ঘটনার ভিডিও রীতিমতো টুইটারে ভাইরাল।

ভিডিওতে দেখা গেছে, অতিথিদের নিয়ে রসিকতায় মেতেছিলেন উপস্থাপক। রসিকতার ছলে এক পর্যায়ে উইল স্মিথের স্ত্রী জেডা স্মিথ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেন ক্রিস রক। তিনি বলেন, পরের ‘জি আই জেন’ ছবিতে অভিনয় করবেন জেডা। এতেই রেগে যান উইল স্মিথ। চেয়ার ছেড়ে সোজা মঞ্চে উঠে কষিয়ে এক চড় মেরে বসেন উপস্থাপককে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবাক হয়ে যান। যদিও শুরুতে অনেকেই ভেবেছিলেন, এটি অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ। কিন্তু স্মিথের রাগত স্বরে ক্রিস রককে কঠিন সব কথা বলায় সকলের ভুল ভাঙে। নিজের আসনে ফিরে চিৎকার করে স্মিথ বলতে থাকেন, তোমার (নোংরা) কথা থেকে আমার স্ত্রীকে দূরে রাখো!

Will Smith just punched Chris Rock and told him "keep my wife's name out of your f***ing mouth" pic.twitter.com/1f1ytdbMRv