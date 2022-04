আম্পায়ারিং নিয়ে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে সাকিবের টুইট

ডারবান টেস্টের আজ (৩ এপ্রিল) চতুর্থ দিন চলে। যারা প্রথমদিন থেকে পুরো ম্যাচটি দেখেছেন, তাদের কাছে আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। অবস্থা এমন যে, কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ডিন এলগারের আউট হওয়া পর্যন্ত রিভিউয়ের পর সাতটি সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে।

আর সেটি করেছেন অন-ফিল্ডের দুই আম্পায়ার। এছাড়া দুই দলের নেওয়া ১০টি রিভিউ ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে আবার চারটি আম্পায়ারস কল। এর বাইরে ‘ক্লোজ কল’-এর বেশিরভাগই বাংলাদেশের বিপক্ষে গেছে, চারটি আম্পায়ারস কলের মধ্যে তিনটিও টাইগারদের পক্ষে যায়নি। আবার দ্বিতীয় ইনিংসে তিনটি উইকেটের দুইটিই রিভিউ নিয়ে। আরেক এলবিডব্লিউর আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। বোলার খালেদও রিভিউ নেননি। পরে দেখা গেছে সেটি আউট ছিল।

তাইতো এবার সেটি নিয়ে টুইটারে সরাসরি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন সাকিব আল হাসান। একই সঙ্গে আইসিসিকে আবারও নিরপেক্ষ আম্পায়ার ফিরিয়ে আনতে বলেছেন তিনি। আগে টেস্ট ম্যাচ পরিচালনা করা দুজন অন-ফিল্ড আম্পায়ারই থাকতেন নিরপেক্ষ দেশের। কিন্তু করোনা আসার পর স্থানীয় আম্পায়ারদের দিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করার অনুমতি দেয় আইসিসি। সেই নিয়ম এখনো পরিবর্তন করা হয়নি। যদিও অধিকাংশ দেশেই করোনার প্রকোপ এখন নেই বললেই চলে।

সাকিবও সেটি মনে করিয়ে দিয়েছেন। টুইট বার্তায় বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার বলেন, ‘বেশিরভাগ ক্রিকেট খেলুড়ে দেশেই করোনা পরিস্থিতির অবস্থা ঠিকঠাক বলে আমার মনে হয়। আইসিসির উচিত নিরপেক্ষ আম্পায়ার ফিরিয়ে আনা।’

I think it’s time for #Icc to back to neutral umpires as covid situation is ok in most cricket playing countries. #SAvBAN