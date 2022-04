যে কারণে ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে চাচ্ছে না আর্জেন্টিনা

গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের একটি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। মাঠেও নামে দুই দল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেটি বাতিল হয়ে যায়। মাঠে ঢুকে পড়ে ব্রাজিলের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থা আনভিসার কর্মকর্তারা। সে সময় ফিফা বলেছিল, এই ম্যাচটি পরবর্তীতে আবারও আয়োজন করা হবে। এখন সেটি আয়োজন করতে চাচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। কিন্তু খেলতে চাইছে না আর্জেন্টিনা!

ওই ম্যাচটি বাদ দিলে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সব ম্যাচই শেষ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে কাতার যাওয়া নিশ্চিত করেছে ২৯টি দল। বাকি ৩টি দল চূড়ান্ত হবে আগামী জুনে। তার আগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্বের ড্রও। সেখানে সম্ভাব্য ওই তিনটি দলকেও রাখা হয়েছে।

বাছাইপর্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে আগামীতে বেশ কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে দলগুলো। জুনে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা একে অপরের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচও খেলবে। এখন আবার বাছাইপর্বের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলে বিশ্বকাপের আগে উভয় দলের সাক্ষাৎ হবে দুই বার। যদিও এখনো ম্যাচটির ভেন্যু নির্ধারিত হয়নি। তার আগেই আর্জেন্টিনা জানিয়ে দিয়েছে, তারা ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে চায় না।

অন্যদিকে, ফিফাও নাছোড় বান্দা। তারা আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) নির্দেশ দিয়ে বলেছে, ম্যাচটি আগামী সেপ্টেম্বরে খেলতে হবে। আপাতত ম্যাচের তারিখ ২২ সেপ্টেম্বরের কথা উল্লেখ আছে। এএফএ-র মহাসচিব ভিক্তর ব্লাঙ্কোকে পাঠানো চিঠিতে এ কথা জানিয়েছে ফিফা।

ওই ম্যাচটি হলেও সেটির ফলে কোনো গুরুত্ব থাকবে না। কারণ, অনেক আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে রেখেছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দুই দলই। এমন অবস্থায় বিশ্বকাপের আগে একই দলের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলতে চাচ্ছে না আর্জেন্টিনা। তাদের যুক্তি, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেই তারা দক্ষিণ আমেরিকান সব দলের বিপক্ষে দু'বার করে খেলেছে। তাই এখন বিশ্বকাপের আগে নিজেদের আরও ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে ইউরোপের বিভিন্ন দলের বিপক্ষে খেলাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছে তারা। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে কথাও না কি অনেকটা পাকাপাকি হয়ে গেছে!

এর বাইরে আগামী ১ জুন ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলিতে ইতালির বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। প্রথমবারের মতো ইউরো ও কোপা আমেরিকাজয়ী দুই দলের ম্যাচ আয়োজন করা হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে ‘লা ফিনালিসিমা’। আর্জেন্টাইন ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট মুন্দো আলবিসেলেস্তে জানাচ্ছে, ৬ জুন ইসরায়েলের বিপক্ষেও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার ব্যাপারে আলোচনা চলছে। আর ব্রাজিলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ১১ জুন, অস্ট্রেলিয়ায়।

আবার এমনও শোনা যাচ্ছে, ১১ জুনের প্রীতি ম্যাচটি না খেলে কেবল ২২ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটি খেলতে পারে আর্জেন্টিনা। জুনের ম্যাচটি বাতিল করে ওই সময় খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেওয়া হবে। তবে এখনো কোনোটাই নিশ্চিত হয়নি।

