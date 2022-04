কাতার বিশ্বকাপে দর্শকদের চাহিদার শীর্ষে আর্জেন্টিনা

ফুটবল বিশ্বকাপকে বলা হয় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রীড়া ইভেন্ট। কেউ কেউ আবার এটিকে প্রথমে রাখতে চান। কারণটা, এটিকে ঘিরে ভক্ত-সমর্থক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের উন্মাদনা। আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে কাতারে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই আসরের।

মাসখানেক আগে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিকিট বিক্রিও শুরু হয়ে গেছে। ফিফা জানিয়েছে, সর্বশেষ রাউন্ডে ২ কোটি ৩৫ লাখ টিকিটের আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনার তিনটি ম্যাচের। সেটির কারণটাও স্পষ্ট। লিওনেল মেসির জনপ্রিয়তা ও মধ্যপ্রাচ্যে আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থক বেশি।

এটাই মেসির সর্বশেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। তাই ভক্তদের চাওয়া এবার যেন তার হাতেই শিরোপা স্থান পায়। গ্রুপ পর্ব ছাড়াও ফাইনাল-সেমিফাইনাল ম্যাচের টিকিটও বিক্রি হচ্ছে অনেক। ফিফা বলছে, ফাইনালের বাইরে যে ম্যাচগুলোর টিকিটের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি তার প্রথম চারটির মধ্যে তিনটিই আর্জেন্টিনার ম্যাচের। গ্রুপ পর্বে তাদের প্রতিপক্ষ র্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব, আর্জেন্টিনা বনাম পোল্যান্ড। দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা গ্রুপ পর্বের অন্য ম্যাচটি ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্রের।

এবার টিকিট ছাড়ার কিছু নিয়ম করা হয়েছে। যেসব ম্যাচের টিকিটের জন্য মোট আবেদনের সংখ্যা বরাদ্দকৃত সংখ্যার চেয়ে বেশি হবে, সেসব ম্যাচের টিকিট লটারির ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। অর্থাৎ টিকিট পেতে হলে লটারি জিততে হবে। লটারির ফল আগামী ৩১ মে থেকে জানানো হবে। আর যেসব টিকিট বিক্রি হবে না, সেগুলো পরবর্তীতে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ছাড়া হবে।

