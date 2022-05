ফর্মে ফিরতে কোহলিকে আরও সন্তান নেওয়ার পরামর্শ!

তিন সন্তানের বাবা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। চলতি আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলছেন। আছেন দুর্দান্ত ফর্মে। ক্রিকেট এবং অবসর, দুই সময়েই তার সময় কাটে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে। বিভিন্ন সময় বলেনও, তার সাফল্যের কারণ পরিবার। অবশ্য ক্যারিয়ারে খারাপ সময়ও দেখেছেন। সেখান থেকে আবার ফিরেও এসেছেন। তাইতো ভালো করেই জানেন, খারাপ সময় কীভাবে পেছনে ফেলে আসতে হয়।

এবার ফর্মহীনতায় ভুগতে থাকা ভারতের সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে দিলেন ফর্ম ফিরে পাওয়ার টোটকা। আরও সন্তান নিতে এবং পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পরামর্শ দিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। এতেই না কি ফর্ম ফিরে আসবে।

দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর ধরে বিরাট কোহলির ব্যাটে কোনো শতক নেই। মাঝেমধ্যে দুই-একবার অর্ধশতকের দেখা পান ঠিকই, কিন্তু সেগুলোকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারেন না। চলতি আইপিএলেও তার ব্যাটে তেমন রান নেই। উল্টো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচে খেলে বিরাট কোহলির রান ১৮৬। অবশ্য এতে ৫৮ রানের একটি ইনিংসও রয়েছে। আর সেটি করতে বল খেলেছেন ৫২টি। যা ভারতের সাবেক অধিনায়কের সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে কোহলিকে উদ্দেশ করে ওয়ার্নার বলেছেন, ‘আরও সন্তান নাও এবং ভালোবাসা উপভোগ করো! ফর্ম সাময়িক, আর ক্লাস স্থায়ী। সুতরাং, এটা হারানোর চিন্তা করতে হবে না। বিশ্বের প্রতিটি খেলোয়াড়ের সঙ্গেই এমনটা ঘটে থাকে।’

‘আপনি যত ভালো খেলোয়াড়ই হোন না কেন, এটা ম্যাটার করে না। সবসময় এই উত্থান-পতন থাকবেই। কখনো কখনো সেখানে ফিরে আসার আগে আপনাকে খারাপ সময় কাটিয়ে উঠতে হবে। মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলুন,’ যোগ করেন তিনি।

