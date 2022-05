ছেলেদের ম্যাচে নারী রেফারি, আরব বিশ্বে ইতিহাস

আরব বিশ্বের কোনো দেশে এর আগে কখনোই ছেলেদের ফুটবল ম্যাচে নারী রেফারি দায়িত্ব পালন করেনি। সেই ইতিহাস ভাঙতে যাচ্ছে। আজ মরক্কোর থ্রোন কাপ ফাইনালে রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন একজন নারী। এর মধ্য দিয়ে নতুন ইতিহাস রচিত হতে যাচ্ছে।

আজ ফাইনালে এএস ফারের মুখোমুখি হবে মোঘরেব তেতুয়ান। রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন বুশরা কারবৌবি। এর মধ্য দিয়ে তিনি হবেন আরব বিশ্বে ছেলেদের ফুটবল ম্যাচে প্রথম নারী রেফারি। তাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে রয়্যাল মরক্কো ফুটবল ফেডারেশনের (এফআরএমএফ) রেফারিং কমিটি।

পেশায় মরক্কোর পুলিশ কর্মকর্তা বুশরা এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভিডিও রেফারির দায়িত্বে ছিলেন। ২০১৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক আঙিনায় রেফারিং করেন বুশরা। মরক্কোর শীর্ষ লিগ ম্যাচে প্রথম নারী রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনাও করেছেন ৩৪ বছর বয়সী এই নারী। আজ ফাইনালে তার সহকারীও আরেক নারী। তার নাম ফাতিহা জারমৌমি।

এক বিবৃতিতে উত্তর আফ্রিকা ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, ‘আরব বিশ্বে বুশরা প্রথম নারী, যিনি ছেলেদের কোনো জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন।’

#Morocco's Bouchra Karboubi will become the first woman in the Arab world to referee a men's national #football final when she oversees the final of the Moroccan Throne Cup on Saturday, the sport's local federation said. pic.twitter.com/CjSKTkkrAQ