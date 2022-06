প্রধানমন্ত্রীর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ডাক উন্নত বিশ্ব হওয়ার সোপান: উপাচার্য 

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে রাষ্ট্র উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এটিকে সর্বত্র অনুসরণ করবার ডাক দিয়েছেন। এই ডাকটি আমাদের উন্নত বিশ্বের কাতারে যাওয়ার সোপান। এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে, তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

বুধবার (৮ জুন)বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ‘বাংলাদেশের ৫০ বছর: উচ্চশিক্ষার সুবর্ণ দিগন্ত’ বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সেমিনারে আজকের পত্রিকার সম্পাদক প্রফেসর ড. গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে ‌'`4th Industrial Revoulation and Faculty of Arts in Universities of Bangladesh: Challenges, Prospects and Coping Strategy’' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহকারী অধ্যাপক ড. জিল্লুর রহমান পল। আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মফিজুর রহমান।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে উপাচার্য ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব জার্মানি থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রযুক্তির অভ‚তপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। প্রযুক্তিকে আমাদের যাপিত জীবনে কীভাবে গ্রহণ করবো সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রযুক্তিকে নিজেদের জীবনের যে যা ক্ষেত্রে গ্রহণ করে নেওয়ার মানসিকতাকে একটি সংগ্রাম হিসেবে দেখে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি আরও বলেন, মানুষ এখন তথ্যপ্রযুক্তি জানে কী না সেটি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি তথ্যপ্রযুক্তিতে অভ্যস্ত না হন তবে তার যত ডিগ্রিই থাকুক না কেন তিনি শিক্ষিত বলে বিবেচিত নাও হাতে পারেন। অতএব এখন মৌলিক শিক্ষার সাথে প্রযুক্তি যুক্ত করতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. জালাল উদ্দিন, স্বাগত বক্তব্য দেন রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ ড. মো. হুমায়ুন কবীর। সঞ্চালনা করেন গবেষণা ও সম্প্রসারণ দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. সাহাবউদ্দিন।