শতবর্ষে পা দিলেন মোদির মা হীরাবেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেনের শুভেচ্ছা

শতবর্ষে পা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা হীরাবেন। শনিবার (১৮ জুন) মায়ের শততম জন্মদিনে গুজরাটের গান্ধীনগরের বাড়িতে খুব ভোরে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদি। মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন তিনি।

হিন্দুস্তান টাইমসের এক খবরে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি ব্লগ পোস্ট টুইট করেন। সেখানে তিনি তার মায়ের ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার ভাবনার কথা তুলে ধরেন। মোদি লিখেছেন, তার বাবা জীবিত থাকলে ২০২২ সালেই শতবর্ষে পা দিতেন।

তিনি আরও লিখেছেন, গত সপ্তাহে আমার ভাগ্নে গান্ধীনগর থেকে মায়ের কয়েকটি ভিডিও শেয়ার করেছে। কয়েকজন যুবক বাড়িতে এসেছিল। সেখানে আমার বাবার ছবি একটি চেয়ারে রাখা হয়েছিল। কীর্তন হচ্ছিল এবং মা মঞ্জিরা বাজানোর সময় ভজনে মগ্ন ছিলেন। তিনি এখন বয়সের কারণে শারীরিকভাবে কিছুটা ঝুঁকে পড়লেও তিনি আগের মতোই মানসিকভাবে সজাগ।

Maa…this isn’t a mere word but it captures a range of emotions. Today, 18th June is the day my Mother Heeraba enters her 100th year. On this special day, I have penned a few thoughts expressing joy and gratitude. https://t.co/KnhBmUp2se