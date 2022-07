শ্রীলঙ্কার গণবিক্ষোভ: রাস্তায় বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ক্রিকেটার জয়সুরিয়া

শ্রীলঙ্কার গণবিক্ষোভে এবার জনগণের সঙ্গে যোগ দিলেন দেশটির বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ক্রিকেটার সনাৎ জয়সুরিয়া। টুইটারে বিক্ষোভ নিয়ে একাধিক টুইট করেছেন জয়সুরিয়া। এক টুইটে তিনি লিখেন, কোনো ব্যর্থ নেতাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার দেশকে কখনো এতটা সঙ্ঘবদ্ধ হতে দেখেননি।

জয়সুরিয়া টুইটারে লিখেছেন, ‘শ্রীলঙ্কার মানুষদের পাশে সব সময় দাঁড়ানোর জন্যে আমি তৈরি। খুব তাড়াতাড়ি জয়ের উচ্ছ্বাসে মাতব। কোনও হিংসা ছাড়া সেটা হোক এটাই চাই।’ তার পরেই আর একটি টুইটে গোতাবায়ার বিরুদ্ধে লেখেন, ‘দখল সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনার রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। মানুষের শক্তি অবশেষে জয় পেয়েছে। এ বার অন্তত আপনি পদত্যাগ করুন।’

এর আগে শনিবার (৯ জুলাই) সকালে কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেছে। এ ঘটনার পর সরকারি বাসভবন ছেড়ে পালিয়েছেন গোতবায়া রাজাপাকসে।

উল্লেখ্য, ১২ বছর আগে রাজনীতিতে যোগ দেন জয়সুরিয়া। মাহিন্দা রাজাপাকসে নেতৃত্বাধীন ইউএফপিএ সরকারের মন্ত্রীও হন তিনি। ২০১৫ সালে সংসদ ভেঙে দেয়ার পর ভোটে লড়েননি। তবে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাকে মাঝেমধ্যেই মুখ খুলতে দেখা যায়।

Ialways stand with the People of Sri Lanka. And will celebrate victory soon. This should be continue without any violation. #Gohomegota#අරගලයටජය pic.twitter.com/q7AtqLObyn