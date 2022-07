বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে ম্যাচের টস বিলম্ব

আউটফিল্ড ভেজা থাকায় গায়ানায় স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ-বাংলাদেশের মধ্যে শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে ম্যাচের টস করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে আম্পায়াররা ফের মাঠ পরিদর্শন করবেন। বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার এবং ধারাভাষ্যকার আতহার আলি খান এক টুইটে জানিয়েছেন, পিচ এখনো বেশ ভেজা।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ: তামিম ইকবাল (অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, এনামুল হক বিজয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, নুরুল হাসান সোহান, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম ও মুস্তাফিজুর রহমান।

Pleasure to meet Sir Richie Richardson, the pitch a bit sticky & it’s drying out. Inspection 9 am local time. #WIvBAN pic.twitter.com/DRV1ZfCcCD