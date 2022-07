মানচেস্টারে ফিরলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো

ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জনের মধ্যেই পারিবারিক ব্যস্ততা কাটিয়ে অবশেষে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে খেলার জন্য নয়। দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে কথা বলতেই তার ওল্ড ট্রাফোর্ডে ফেরা।

নতুন কোচ এরিক টেন হাগের অধীনে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ বা অনুশীলন করেননি পর্তুগিজ সুপারস্টার। এমনকি দলটির প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিতে থাইল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরে যাননি তিনি। সোমবার (২৫ জুলাই) ৩৭ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার মানচেস্টারে ফিরেছেন।

যদিও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষের মতে, এখন পর্যন্ত ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো বিক্রির জন্য নয়। ২০২২-২০২৩ মৌসুমের পরিকল্পনায় তিনি বেশ ভালোভাবেই আছেন। তবে এটা এখনো অজানা যে, তিনি রেড ডেভিলসদের সঙ্গে আজ মঙ্গলবার অনুশীলন করবেন কিনা। এরিক টেন হাগের সঙ্গেও কথা বলবেন সিআরসেভেন।

এদিকে, রোনালদোর ম্যানচেস্টারে ফেরাকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ভালো লক্ষ্মণ হিসেবেই দেখছে। সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কা জানিয়েছে, ওল্ড ট্রাফোর্ডে রোনালদোর থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা জোড়ালো হচ্ছে।

