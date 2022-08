ফের করোনায় আক্রান্ত অমিতাভ বচ্চন

আবারও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। টুইটারে এক পোস্টে অভিনেতা নিজেই এ খবর জানিয়েছেন। গত কয়েক দিনের মধ্যে যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের পরীক্ষা করে নেওয়ারও অনুরোধ করছেন এ অভিনেতা।

মঙ্গলবার (২৩ আগস্ট) রাতে টুইটারের ওই পোস্টে বলিউডের শাহেনশাহ বলেন, ‘একটু আগে আমার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যারা আমার আশপাশে ছিলেন বা আছেন তাদের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করছি।’

এর আগে, ২০২০ সালের জুলাই মাসে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। বেশ কয়েক দিন হাসপাতালে থেকে চিকিৎসার নিয়ে পুরো সুস্থ হয়ে ফেরেন বাড়িতে।

ওই সময় তার ছেলে অভিষেকও কোভিড পজিটিভ হয়েছিলেন। তিনিও ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। করোনা আক্রান্ত হন পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন এবং নাতনি আরাধ্যাও। তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।

T 4388 - I have just tested CoViD + positive .. all those that have been in my vicinity and around me, please get yourself checked and tested also ..