ঘোষণা হয়ে গেছে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দল। ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি সাবেক অধিনায়ক আর টি-টোয়েন্টিতে টাইগারদের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের। বয়স আর সাম্প্রতিক ফর্মহীনতার কারণেই দলে জায়গা পাননি ৩৬ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার।

বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত দলে রিয়াদের নাম নেই, এটা কিছুটা প্রত্যাশিত ছিলো অনেকের কাছেই। তবে নাজমুল হোসেন শান্ত যে সবাইকে তাক লাগিয়ে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ পাবেন এটি হয়তো ভাবেননি শান্ত নিজেও।

বুধবার দুপুরে মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেন জাতীয় দলের নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু আর হাবিবুল বাশার সুমন। তারপর থেকেই রিয়াদকে বিশ্বকাপ দলে না রাখা নিয়েই শুরু হয়েছে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া। আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই অনেকে বলছেন এটিও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত, আবার অনেকের মতে রিয়াদের মতো অভিজ্ঞ কাউকে বিশ্বকাপে প্রয়োজন ছিলো বাংলাদেশের। বিশেষত রিয়াদকে না রাখা নিয়ে প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি যেন আরও বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করছে।

'রিয়াদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ'- শতজনের শত যুক্তি-তর্ক পেরিয়েও ধ্রুব সত্য এই বাক্যটি যেন একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না রিয়াদের সহধর্মিণী জান্নাতুল কাওসার মিষ্টি। নান্নুর দেওয়া যুক্তির ওপর ক্ষোভ দেখিয়েই হয়তো ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।

নিজের রাগ-ক্ষোভ মেশানো সেই পোস্টে মিষ্টি লেখেন, ‘এই দেশে যোগ্য লোকের যোগ্যতার মূল‍্যায়ন হয় না, হবেও না!’

মিষ্টির এমন পোস্টের নিচে আবার কমেন্ট করেছেন তার বোন এবং বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের স্ত্রী জান্নতুল কিফায়াত মন্ডি। তিনি লেখেন, ‘আরে নাহ , they have A team of hard hitters ✌️ বলে বলে ছয় আর ছয়!’

বোঝাই যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে রিয়াদের এমন বাদ পড়াটা মেনে নিতে পারেননি পরিবারের কেউই। তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে নান্নু বলেন, 'মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে আমরা সম্মান করি। আমাদের জাতীয় দলের হয়ে অনেক ভালো ভালো খেলা উপহার দিয়েছেন। এবার আমাদের টি-টোয়েন্টির যে কনসালটেন্ট(শ্রীধরন শ্রীরাম), ওর একটা প্ল্যান আমাদের দিয়েছে এবং আগামী এক বছরের জন্য যে প্ল্যানটা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, এটার জন্য একটা আলাদা ডিরেকশন। ওই প্ল্যানের সঙ্গেই আমরা গিয়েছি। টিম ম্যানেজমেন্টের সবার সম্মতিক্রমে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে অফ করা হয়েছে।'