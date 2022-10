ছেলেকে নিয়ে অপু বিশ্বাস লাইভে আসার পর যা বলেছিলেন বুবলী

কয়েক দিন ধরে চিত্রনায়ক শাকিব খান ও চিত্রনায়িকা শবনম বুবলীকে নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। গত মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে হঠাৎ করেই ফেইসবুকে দু’টি ছবি পোস্ট করেন ঢালিউডের এই চিত্রনায়িকা। তার একটিতে বেবি বাম্প স্পষ্ট ধরা পড়ে নেটিজেনদের কাছে। তখন থেকে শুরু হয় গুঞ্জন। ওই ছবির ক্যাপশনে বুবলী লেখেন- ‘আমি আমার জীবনের সঙ্গে’।

অবশেষে আজ শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) কয়েক দিনের নাটকীয়তার অবসান হয়। সন্তানকে নিয়ে ফেসবুক পোস্ট করেন শাকিব খান ও শবনম বুবলী।

ফেসবুক পোস্ট দিয়ে সন্তানের জন্য দোয়া চান শাকিব ও বুবলী। দুজনেই সন্তানের সঙ্গে ছবিও পোস্ট করেন। আলাদা আলাদা পোস্ট দিলেও দুইজনের পোস্টের বক্তব্যও এক।

শাকিব ও বুবলী নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম একটি শুভ দিনক্ষণ দেখে আমাদের সন্তানকে সবার সম্মুখে আনতে। তবে আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। সেই সুখবর জানানোর জন্য আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। শেহজাদ খান বীর আমার এবং বুবলীর সন্তান, আমাদের ছোট্ট রাজপুত্র। আমার সন্তান আমার গর্ব, আমার শক্তি। আপনাদের সবার কাছে আমাদের সন্তানের জন্য দোয়া কামনা করছি।’

এদিকে ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ছেলে আব্রাম খান জয়কে কোলে নিয়ে হাজির হন চিত্র নায়িকা অপু বিশ্বাস। ওই টিভি লাইভে এসে বলেন, ‘শাকিব আমার স্বামী। আব্রাম খান জয় আমাদের সন্তান।’

ওই একই বছর শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের বিচ্ছেদ হয়।

তার ৫ বছর পর প্রকাশ্যে আসলো শাকিব খানের আরেক স্ত্রী ও সন্তানের পরিচয়। এবার অপু বিশ্বাসের জায়গায় সন্তানকে নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন বুবলী। তবে এবার আর টিভি লাইভ নয়, ফেসবুকে পোস্টে।

টেলিভিশন চ্যানেলে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ছেলে আব্রাম খান জয়কে কোলে নিয়ে হাজির হওয়ার পর ২০১৭ সালের ১৭ এপ্রিল ফেসবুক পোস্ট দেন বুবলী।

ব্যাপারটি কি emotional নাকি professional ??

কোনটা ?

হুমম একটু ভেবে বললে ভালো (যদি সময় হয় কারন সবাই এখন ব্যস্ত থাকেন )

জানি , আপনারা এখন অনেকেই অনেক কিছু ভাবছেন । আমাদের দেশে মাঝেমাঝে কিছু কিছু issue সবার সামনে এসে দাঁড়ায় যখন অধিকাংশ ( সবাই না ) মানুষ হুমড়ি খেয়ে এক তরফা judgement করতে শুরু করে । আর এদের মধ্যে যারা একটু ভিন্নভাবে ভাবতে চায় তাদের যে কত কথা শুনতে হয় তা নাহয় নাই বললাম । একদম recent issue নিয়ে যদি কথা হয় তাহলে আমার মন্তব্য না করাটাই শ্রেয় । কারন এটি সম্পুর্ণ যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার , আর আমি স্বভাবতই নিজের মত থাকতে পছন্দ করি কিন্ত যখন সেখানে আমার কিছু issues মানুষ নিয়ে আসে তখন তো সেখানে স্বাভাবিকভাবে অনেকেই জানতে চাইছে এবং অনেক phone calls পাচ্ছি এসব নিয়ে যে আমি কিভাবে দেখছি এসব !

By the way আমি প্রথমেই একটা জিনিস জানতে চাই গতকাল কেন অপু বিশ্বাস এতো দিনের আড়াল ভেঙে সরাসরি channel এ গিয়ে এসব কথা বললেন ?

কই এতোদিন তো যাননি , কারো সামনে আসতে চাননি.. কেনো ?

কই সাংবাদিক ভাইরা তো এতো চেষ্টা করেও সামনে আনতে পারলেন না, মুখ খোলাতে পারলেন না, বরং আপনারা নাকি যখন জিজ্ঞেস করেছেন তখন নাকি নানান কথা বলেছে । তার ভাষ্যমতে, ২০০৮ সাল থেকে সে বিবাহিত তাহলে এতোদিন কেনো মর্যাদা চায়নি? শাকিব নাহয় লুকিয়েছে , সে লুকায়নি ? কেনো career এর জন্য ?

একজন wife er কাছে career এতোই বড়?

Career নিয়ে ভাবা ঠিক আছে but নিজের মর্যাদা আদায় এর আগে কি career ?

অপু বিশ্বাস আরো বলেছেন তার সাথে শাকিবের গত এক বছরের মত কথা হয়না, এটা কি কোন সম্পর্কের জন্য স্বাভাবিক ? তখনও তো স্বীকৃতি চাইতে সবার সামনে আসলো না । কেনো ?

সে আরো বললো তার delivery হয়েছে গত বছর September এ তাহলে তখন আসলো না স্বীকৃতির জন্য । কেনো ?

শাকিব নাহয় লুকিয়েছে, সে লুকায়নি ?

একজন মায়ের কাছে কি সন্তানের থেকে career বড় ?

কই গত পরশুদিন পর্যন্ত তো সে বাচ্চাটির স্বীকৃতি চাইলোনা !

এবার আসি কেনো আসলেন সামনে...

গতকাল যখন একটি পত্রিকায় news হল "রংবাজ " ছবি নিয়ে, তখন তার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেলো আমার নাম দেখে ।

সে চায় না শাকিব বুবলী একসাথে কাজ করুক , সে শাকিবকে লোক মারফতে জানালো ( যেহেতু সেই বলেছে শাকিব আর তার নাকি কথা হয়না এক বছরের মত ) তাকে নিয়ে একটি ছবির news করাতে নাহয় আমাকে নিয়ে ছবির news off করাতে নাহলে এটার শেষ দেখে ছাড়বে সে ।

আজকে এখানে বুবলী না থেকে অন্য কেউ থাকতে পারতো যার সাথে শাকিবের জুটি গড়ে উঠেছে , অপু বিশ্বাস যেটা আগের অনেক নায়িকাদের ক্ষেত্রে করতে দেয়নি যা শাকিব নিজেই বলেছে...

কেনো রাজ্জাক sir শাবানা ম্যাডাম , রাজ্জাক sir ববিতা ম্যাডাম, রাজ্জাক sir কবরী ম্যাডাম জুটি ছিলেন না ?

রিয়াজ ভাই শাবনুর আপু, রিয়াজ ভাই পূর্নিমা আপু জুটি ছিলেন না ?

এমন তো অনেক উদাহরণ আছে , কিন্তু অপু বিশ্বাস তার বাইরে কোন জুটি established হোক এমনটি চায়নি বলেই কি তার মর্যাদা এতোদিন চাইলোনা আর সন্তানের স্বীকৃতি এতোদিন চাইলো না ।

তাহলে কি ! সে exercise করে নাকি ফিট হয়ে এসে আবার শাকিবের সাথে movie করতো । তাহলে তার মর্যাদা আদায়ের কথা নাহয় বাদ দিলাম , তার বাচ্চাটির স্বীকৃতি কোথায় যেতো ?

এরকম চাপাই থাকতো ! আজকে এই movie করা নিয়েই তো এতো কিছু, তাকে নিয়ে movie declaration আসলে কি সে বাচ্চার স্বীকৃতি চাইতো ?

লুকিয়ে রাখতো না ?

ধরলাম শাকিব না করেছে বলতে কিন্ত মা হয়ে সে কি করলো ?

এখন movie নিয়ে problem হল বলে সবার সামনে এসে সব বলছে ?

সে সব জায়গায় বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছে তার ছবি করেছি আমি ।

তাই আমি হতে পেরেছি ।

আরে বাবা, পৃথিবীর অনেক দেশেই তো অনেকের replacement এ অনেকে movie করছে বলিউড superstar থেকে শুরু করে ঢালিউড পর্যন্ত , এমন কি অপু বিশ্বাস নিজেও অন্য অনেকের replacement এ movie করেছে ।

তাহলে এখানে এসব অযৌক্তিক কথা বলার কি মানে ?

একজন মানুষকে তারকা বানায় তার দর্শকরা, তার ভক্তরা । যার জন্য আমি আমার দর্শক এবং আমার ভক্তদের কাছে কৃতজ্ঞ এতো অল্প সময়ে আমাকে এতো ভালোবাসা দেবার জন্য। আর আজকে আমি বসগিরি দিয়ে entry না করলে " প্রিয়া রে" ছবি দিয়ে আসতাম কারন সব প্রস্তুতি সেভাবেই নেয়া হয়েছিল । যেটা ওই ছবির director, producer থেকে শুরু করে অনেকেই জানেন । " প্রিয়া রে " তো অন্য কারো movie ছিল না, তখন সে কি বলতো ?

যাই হোক , যে কেউ viewer হিসেবে যে কোন মন্তব্য করতে পারেন সহজে কিন্তু একমাত্র তাঁরাই ভালো বলতে পারেন সবকিছু যখন যারা যেসব situation এর মধ্য দিয়ে যান । আর আমাকে নিয়ে কেউ যখন সারাক্ষন কথা বলে তখন I have right to clear something n I just tried to do that....

আর হ্যাঁ সহশিল্পীদের সবার সাথে সবার ভালো understanding থাকে যেটা আমার সাথে শাকিবের আছে এবং থাকবে ।

তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি যেটা একদিনে তৈরি হয়না যে একদিনে কমে যাবে ।

"Because Shakib Khan is our pride and always will be"