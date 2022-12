ফের নিরাপত্তা কর্মীর মৃত্যু লুসাইল স্টেডিয়ামে 

কাতার বিশ্বকাপের লুসাইল স্টেডিয়ামে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু হয়েছে এক নিরাপত্তা কর্মীর। জন এনজাও কিবুয়ে নামের মৃত্যুবরণকারী ওই কর্মী কেনিয়ার নাগরিক। বিশ্বকাপের আয়জক কর্তৃপক্ষ ‘সুপ্রিম কমিটি ফর ডেলিভারি অ্যান্ড লিগ্যাসি’ তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে জানানো হয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে।

আয়োজক কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মেডিকেল টিমের যথাসাধ্য প্রচেষ্টার পরও কিবুয়ে মৃত্যুবরণ করেন। গত তিন দিন ধরে তিনি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই মৃত্যুতে তার পরিবারের প্রতি আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনাও জানানো হচ্ছে।

লুসাইল স্টেডিয়ামে দায়িত্ব পালনকালীন অবস্থায় গত ১০ ডিসেম্বর (শনিবার) আট তলা থেকে পড়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন কিবুয়ে। যদিও আয়োজক কমিটি বা স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ কেউই স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি কেন এবং কীভাবে পড়ে গেছেন ওই নিরাপত্তাকর্মী। সেখান থেকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। এরপর তিন দিন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তবে তিন দিন পর ১৩ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) মারা যান তিনি।

