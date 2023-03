বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থদের স্বর্ণের আইফোন উপহার মেসির

আর্জেন্টিনার ৩৬ বছরের আক্ষেপ মিটিয়ে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন মহাতারকা লিওনেল মেসি। মিটিয়েছেন নিজের ক্যারিয়ারজোড়া আক্ষেপ। আজন্ম লালিত স্বপ্নপূরণে যাদের সাহায্য পেয়েছেন মেসি এবার তাদেরকেই উপহার দিচ্ছেন মেসি। যেনতেন উপহার নয়, একেবারে সোনায় মোড়ানো আইফোন।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম 'ওলে'র এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বিশ্বকাপজয়ী দলের খেলোয়াড় ও স্টাফ মিলিয়ে ৩৫ সদস্যের জন্য ২৪ ক্যারেটের সোনায় মোড়ানো আইফোন-১৪ অর্ডার করেছেন মেসি। বিশেষ এই আইফোনগুলোর জন্য মেসিকে গুনতে হচ্ছে ১ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

আইফোনগুলোর ডিজাইনকারী সংস্থা আইডিজাইন ইতোমধ্যেই প্রকাশ করেছে বিশেষ সেই আইফোনের ছবি। ফোনগুলোর ডিজাইন করাও হয়েছে বিশেষভাবে। সোনার প্রলেপ দেওয়া এই ফোনের পেছনে খোদাই করা আছে তিন তারকা সম্বলিত আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) লোগো, খেলোয়াড়ের নাম ও জার্সি নম্বর। এছাড়াও লেখা হয়েছে ‘বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ২০২২’। সতীর্থদের উপহার দেওয়ার পাশাপাশি নিজের জন্যও একই রকম আইফোন নিয়েছেন মেসি।

এছাড়া এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য সান। সেখানে আইডিজাইন গোল্ডের সিইও বেন বলেছেন, ‘মেসি শুধু বড় তারকাই নন, তিনি আইডিজাইন গোল্ডের সবচেয়ে বিশ্বস্ত গ্রাহকদের একজন। বিশ্বকাপ ফাইনালের কিছুদিন পরই মেসি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।’

তিনি আরও জানান, বিশ্বকাপ জয় বিশেষভাবে উদযাপন করতে চান বলে জানিয়েছিলেন মেসি। সতীর্থদের জন্য একটি বিশেষ উপহার দিতে চান তিনি। কিন্তু সাধারণ উপহার দিতে চান না। তাই আমি তাকে সোনার আইফোনের পরামর্শ দিয়েছিলাম। তিনিও এই বিষয়টি পছন্দ করেছিলেন।

Lionel Messi will gift 35 gold iPhone 14's to all the Argentina players and staff which won the World Cup. Via IDesignGold on Instagram.