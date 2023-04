বাবরকে অধিনায়ক থেকে সরানোর অভিযোগে যা বললেন আফ্রিদি

বিতর্ক আর পাকিস্তান ক্রিকেট যেন একে অন্যের পিছু ছাড়তেই পারে না। এবার তো অধিনায়ক বাবর আজম আর সাবেক কিংবদন্তি শহীদ আফ্রিদিকে নিয়ে বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন স্বয়ং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সভাপতি নাজাম শেঠি। পিসিবি সভাপতি বলেছিলেন, আফ্রিদি নাকি বাবরকে অধিনায়কের পদ থেকে ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিলেন। এদিকে নাজাম শেঠির এমন বক্তব্যের পরই আফ্রিদি অবশ্য জানিয়েছেন, পিসিবি সভাপতি তার কথা বলেননি।

একটি ইউটিউব চ্যানেলে নাজাম শেঠি বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময় একটি অন্তবর্তীকালীন নির্বাচন কমিটি করেছিলাম। নির্বাচকরা বোর্ডে আসার আগে, আমাদের তারা বলেছিলো কিছু পরিবর্তন করা দরকার এবং অধিনায়ক হিসেবে বাবরকে বদলাতে হবে।’ তবে নিয়োগ পাওয়ার পর নাকি বাবরের বদলির কোনও প্রয়োজন নেই, বলে বলেছিলো তারা, এমন কথাও যোগ করেন শেঠি।

নাজাম শেঠির বক্তব্যের পর পাকিস্তানজুড়ে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েন আফ্রিদি। সমালোচনা বন্ধ করতে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক টুইট বার্তায় আফ্রিদি জানান, আমি পিসিবি চেয়ারম্যান নাজাম শেঠির সঙ্গে কথা বলেছি। বাবর আজমের অধিনায়কত্বের বিষয়ে তিনি আমাকে ইঙ্গিত করে কিছু বলেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। এই আলোচনা তাই শেষ হয়ে গেছে। নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য বাবর ও দলের জন্য শুভকামনা।

নাজাম শেঠিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, অনেক মাস ধরেই দেশের সংবাদমাধ্যম ও ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের অনেকেই সব সংস্করণে বাবরকে অধিনায়ক রাখা নিয়ে কথা বলছিল। আর যেহেতু এটা চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত, তাই আমি শহীদ আফ্রিদি ও হারুন রশিদের নির্বাচক কমিটির কাছে তাদের মতামত জানতে চেয়েছিলাম।

I spoke with Mr Najam Sethi who was kind enough to confirm he was not referring to me while commenting about Babar Azam’s captaincy. He has further clarified this in his social media posts. This has put the matter to bed.

All the best to Babar and his side for the series vs NZ