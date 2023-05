লরিয়াসের বর্ষসেরা মেসি, দল আর্জেন্টিনা

৩৬ বছরের আক্ষেপ মিটিয়ে কাতারের মাটিতে আর্জেন্টিনাকে জিতিয়েছেন পরম আরাধ্য বিশ্বকাপ। আলবিসেলেস্তাদের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ে শুধু অধিনায়কের আর্মব্যান্ড হাতেই নয়, মাঠের খেলাতেও সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন লিওনেল মেসি। সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতিই যেন এবার পেলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয়বারের মতো জিতলেন খেলাধুলার অস্কার খ্যাত লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড।

সোমবার (৮ মে) ফ্রান্সের প্যারিসে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। শুধু মেসিই নয়, বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনা যেন গত বছরটা পুরোটাই নিজেদের নিয়েছে আর্জেন্টিনা। কাতারের মাটিতে বিশ্বকাপ জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডে বর্ষসেরা দলের পুরষ্কার জিতেছে আর্জেন্টিনা।

লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড জিতে অনন্য এক নজিরই গড়েছেন মেসি। একমাত্র ফুটবলার হিসেবে এই পুরষ্কার জিতেছেন মেসি, তাও আবার দুইবার। এর আগে লুইস হ্যামিল্টনের সঙ্গে ২০২০ সালে যুগ্মভাবে জিতেছিলেন এই পুরষ্কার।

লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে স্ত্রী আন্তোনেল্লাকে নিয়েই হাজির হয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। পুরষ্কার জেতার পর মেসি বলেন, ‘এটা বিশেষ এক সম্মান। বিশেষ করে এই বছর লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড প্যারিসে হওয়ায়। যারা ২০২১ সালে এখানে আসার পর আমাদের সাদরে গ্রহণ করেছে। আমি সব সতীর্থকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। শুধু জাতীয় দলের নয়, পিএসজির সতীর্থদেরও।’

মেসির সঙ্গে আর্জেন্টিনাও লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড জেতায় একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ও দলীয় পুরস্কারজয়ী প্রথম ক্রীড়াবিদও মেসি। চলতি মৌসুমে ব্যক্তিগত অর্জনের ষোলআনা পূরণ করতে মেসির এখন শুধু ব্যালন ডি’অর জেতা প্রয়োজন।

"I achieved my dream and the whole country's and it was the best thing that has happened to me and to everybody as a country after waiting for so long. So I would like to share this Award with all of Argentina"#Laureus23 World Sportsman of the Year Award Winner, Lionel Messi pic.twitter.com/gMG6oXNEWO