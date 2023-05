মারা গেলেন টানা পাঁচ বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার

একটানা পাঁচটা ফুটবল বিশ্বকাপ খেলেছেন, শুনতে কিছুটা অভাবনীয় হলেও মেক্সিকোর সাবেক গোলরক্ষক অ্যান্তোনিও কারবাহাল খেলেছেন টানা পাঁচটি বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের মঞ্চে এতোবার নিজের অবস্থান জানান দেওয়া মেক্সিকোর সাবেক এই গোলরক্ষক এবার হার মানলেন জীবনের মঞ্চে। ৯৩ বছর বয়সে মারা গেলেন টানা পাঁচ বিশ্বকাপ খেলে ‘দা ফাইভ কাপস’ নাম পাওয়া অ্যান্তোনিও কারবাহাল।

মেক্সিকোর সাবেক এই কিংবদন্তি ফুটবলারের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন ও বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। বেশ কিছুদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কারবাহাল। অবশেষে হার মানলেন জীবন যুদ্ধে।

বিশ্বকাপের মঞ্চে কারবাহাল প্রথম মাঠে নামেন ১৯৫০ ব্রাজিল বিশ্বকাপে। এরপর টানা খেলেছেন ১৯৫৪, ১৯৫৮ আর ১৯৬২ বিশ্বকাপ। তাতেই গড়ে ফেলেন সর্বপ্রথম টানা চার বিশ্বকাপ খেলার কীর্তি। এরপর ১৯৬৬ বিশ্বকাপে মাঠে নেমে তো টানা পাঁচ বিশ্বকাপ খেলার অনন্য এক রেকর্ড করে বসেন কারবাহাল।

কারবাহাল নিজের ক্লাব ক্যারিয়ারে পুরোটা সময়ই নিজ দেশের ক্লাব, বিশেষত প্রথম দুই বছর বাদে পুরোটাই খেলেছেন নিজ শহরের ক্লাব লেয়নে। এই ক্লাবেই পরে প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় কেটেছে তার কোচিং ক্যারিয়ার।

"It was with great sadness that we learned of the passing of Antonio Carbajal, the first player to star in five FIFA World Cups."



FIFA President Gianni Infantino has paid tribute to @miseleccionmxEN legend Antonio Carbajal, who sadly passed away on Tuesday at the age of 93.