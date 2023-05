রক্লো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করলেন মোঃ হুসাইন আলম

২০০৩ সালের আগ পর্যন্ত যে গ্রামে ছিল না কোনো বৈদ্যুতিক বাতি, ছিল না শিক্ষার সুবাতাস সেই অজপাড়াগাঁ থেকে উঠে এসেছে এক অপ্রতিরোধ্য বালক। যে তার মেধা এবং শ্রম দিয়ে লন্ডন ও পোলান্ড থেকে অর্জন করেছে তিনটি ডিগ্রি (অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি)।

বলছি মোঃ হুসাইন আলমের কথা। যিনি গত ২৮ এপ্রিল 'রক্লো বিশ্ববিদ্যালয়' (University of Wroclaw) থেকে সোশ্যাল সাইন্সে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনিই একমাত্র বিদেশি শিক্ষার্থী যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরপর দুইবার বেস্ট স্টুডেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছে এবং চার বছরে পিএইচডি শেষ করেছে। এটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড।

জানা গেছে, হুসাইন আলমের পিএইচডি টপিক ছিলো 'Contribution of Social Business Model to Solve Social Issues. The Case Study of Bangladedh. সে তার অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন লন্ডন থেকে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য হুসাইন আলম বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। পিএইচডি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় তিনি পোল্যান্ডে ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।