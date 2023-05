‘দ্য কেরালা স্টোরি’র নায়িকা-পরিচালক হাসপাতালে

‘দ্য কেরালা স্টোরি’ সিনেমাটির কুফা যেন কাটছেই না। শুরু থেকেই সিনেমাটি নিয়ে বিতর্ক চলছেই। আর সেই বিতর্কের মধ্যেই দুর্ঘটনার কবলে পড়লো সিনেমার নায়িকা আদা শর্মা ও পরিচালক সুদীপ্ত সেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের করিমনগরে হিন্দু একতা যাত্রার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন আদা শর্মা ও পরিচালক সুদীপ্ত সেন।। এ ঘটনায় আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তবে এ মুহূর্তে সবাইকে আশ্বস্ত করে সুস্থতার কথা নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী।

I'm fine guys . Getting a lot of messages because of the news circulating about our accident. The whole team ,all of us are fine, nothing serious , nothing major but thank you for the concern ❤️❤️