ব্লিঙ্কেনের কাছে বিএনপি নেতাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের ভিডিওসহ আওয়ামী লীগ নেতা আরাফাতের চিঠি

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের কাছে বিএনপি নেতাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের ভিডিওসহ একটি চিঠি পাঠিয়েছেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ. আরাফাত। শুক্রবার (২৬ মে) এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি।

বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির প্রধান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আমান উল্লাহ আমান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনের একটি উস্কানিমূলক বক্তব্যের ভিডিওসহ একটি চিঠি পাঠান মোহাম্মদ এ. আরাফাত।

আমি যে চিঠি পাঠিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের কাছে,

Dear Secretary Blinken CC: Victoria Nuland, Donald Lu Hope this message finds you well. According to the Visa policy that you announced recently (and the letter that you sent to the FM of Bangladesh) where you clearly mentioned, “This policy supports Prime Minister Sheikh Hasina’s stated commitment to hold a free and fair election in Bangladesh and allows the United State to act when Bangladeshi citizen or officials from all political parties undermine this critical pillar of democracy.”

Here I am attaching some video footages where you can see some of the top BNP leaders making an open declaration to obstruct the upcoming national election in Bangladesh. I hope your Visa policy will apply to these people as well.

Best,

Mohammad A. Arafat Member,

Central Executive Committee,

Bangladesh Awami League



বাংলা অনুবাদঃ আপনাদের সম্প্রতি ঘোষিত ভিসা নীতি অনুসারে (এবং আপনি যে চিঠিটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন) যেখানে আপনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, “এই নীতি বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবৃত প্রতিশ্রুতিকে সমর্থন করে এবং যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশী নাগরিক বা যে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা যখন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করবে তখন তাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে।“

এখানে আমি কিছু ভিডিও ফুটেজ সংযুক্ত করেছি যেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে বিএনপির কিছু শীর্ষ নেতারা বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন। আমি আশা করি, আপনার ভিসা নীতি বিএনপির এই নেতাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।



বিনীত,

মোহাম্মদ এ. আরাফাত

সদস্য, কার্যনির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ