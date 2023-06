মেয়ের প্রথম সিনেমার ট্রেলার উপহার পেয়ে গর্বিত শাহরুখ

সদ্যই অভিনয় জগতে পা রেখেছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান । জোয়া আখতারের দ্য আর্চিস- এ প্রথমবারের মতো অভিনেত্রী হিসেবে দেখা যাবে সুহানাকে। আর গতকাল প্রকাশ পেয়েছে সুহানার প্রথম সিনেমার ট্রেলার। বাবা দিবসে মেয়ের থেকে এমন উপহার পেয়ে গর্বিত শাহরুখ নিজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সিনেমার ট্রেলার শেয়ার করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফাদার্স ডে-র দিন সবচেয়ে বড় উপহার পেয়েছেন শাহরুখ খান। প্রকাশ্যে এসেছে সুহানা খানের আসন্ন বলিউড সিনেমা দ্য আর্চিস-এর ট্রেলার। আর একজন গর্বিত বাবা হিসেবে কিং খান তা শেয়ার করলেন সামাজিক মাধ্যমে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সিনেমার ট্রেলার শেয়ার করে কিং খান লিখেছেন, ‘ফাদার্স ডে-তে আমার সন্তানের জন্য সবটুকু ভাল প্রার্থনা করছি। সমস্ত শিশু আর টাইগার বেবির জন্য শুভকামনা। দ্য আর্চিজ়’। এদিকে সুহানা বাবার সে পোস্টে মন্তব্য করেছেন, ‘তোমায় ভালবাসি।’

On Father’s Day - here’s wishing the best to my baby… all the babies… and Tiger Baby… for #TheArchies! pic.twitter.com/ocppa6Rq8k