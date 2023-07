মার্টিনেজকে দেখার টিকিট শেষ মাত্র ২ ঘণ্টায়

আগামীকাল বাংলাদেশে আসছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। তার মূল সফর অবশ্য ভারতে। সেই সফরেরই একটি ছোট অংশ হিসেবে আগে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখবেন মার্টিনেজ। এরপর উড়াল দেবেন ওপার বাংলার কলকাতার উদ্দেশ্যে।

মার্টিনেজ কলকাতায় পৌঁছে মোহনবাগান ক্লাবের একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি আরেকটি অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। মার্টিনেজের এই সফরকে ঘিরে ভারতে তৈরি হয়েছে তুমুল উন্মাদনা। ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, বিক্রি শুরুর পর মাত্র দুই ঘন্টাতেই মার্টিনেজের প্রদর্শনী ম্যাচের সব টিকিট।

আগামী ৪ জুলাই বিকেল বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মোহনবাগের জার্সি গায়ে প্রদর্শনী ম্যাচে মাঠে নামবেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। এই ম্যাচের জন্য বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হয়েছে শনিবার (১ জুলাই)। টিকিট বিক্রি শুরু করার পর মাত্র দুই ঘন্টাতেই কাউন্টার থেকে সব টিকিট শেষ হয়ে গেছে।

হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, শনিবার দুপুর ২টা থেকে ক্লাবের সদস্য এবং সমর্থকদের জন্য বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া শুরু হয়েছিলো। ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের মেম্বারশিপ কার্ডে একটি করেই টিকিট দেওয়া হয়।

আর সমর্থকদের জন্য দেওয়া হয় সর্বোচ্চ দুটি করে টিকিট। ইডেনের উল্টোদিকে পিডব্লিউডি গ্যালারির কাউন্টারে দুপুর থেকেই লম্বা লাইন তৈরি হয়ে যায়। দুই ঘন্টা না পেরোতেই সব টিকিট শেষও হয়ে যায়। অনেকে টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরেছেন।

প্রদর্শনী ম্যাচের পাশাপাশি ৪ জুলাই মিলনমেলা প্রাঙ্গণে তিনি একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মার্টিনেজ। সেখানেই সংবর্ধনাও দেওয়া হবে তাকে। সেকেহ্নে একটি আলোচনা সভায় নিজের জীবন আর ফুটবলের নেপথ্য কাহিনী নিয়েও কথা বলবেন বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা। এই অনুষ্ঠান টিকিট কেটে দেখতে পারবে সাধারণ মানুষ। অনলাইনে বিক্রিত এই টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ৪৯৯ টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়)।

This is the General Ticket for the special match & special guest Emi Martinez at Mohun Bagan Ground on 4th July, 2023 #JoyMohunBagan #EmiMartinez #MarinersBaseCamp pic.twitter.com/Y0M1uKLkGI