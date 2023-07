টম ক্রুজের হিন্দিতে মুগ্ধ নেটিজেনরা

হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজের ‘ইমপসিবল’ বলে কিছু নেই। অকপটে হিন্দি ভাষায় কথা বলে এবার তেমন প্রমাণই দিলেন এই অভিনেতা। ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে তা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার (১২ জুলাই) ভারতে মুক্তি পাবে টম অভিনীত সিনেমা ‘মিশন ইমপসিবল: ডেড রেকনিং পার্ট ওয়ান’। সম্প্রতি সিনেমাটির প্রচারে এক গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন হলিউডের এই হার্টথ্রব। অনুষ্ঠানের এক পর্যায় সঞ্চালক অভিনেতাকে বলেন, আপনার কাছে কোনো কিছুই তো 'ইমপসিবল' নয়। আপনি খুব ভালো ফ্রেঞ্চ বলতে পারেন। আমি ভাবছিলাম, এবার লোকটা আমার সঙ্গে হিন্দি বলতে শুরু করবে নাকি!

তার মুখের কথা শেষ না হতেই জবাবে টম বলেন, আপনি চাচ্ছেন আমি হিন্দি বলি, অবশ্যই বলব।

এরপরই সঞ্চালক টম ক্রুজকে বলেন, নমস্তে, আপ ক্যায়সে হ্যায়? তাকে অনুকরণ করে একই কথা বলে ওঠেন হলিউডের এই সুপারস্টার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটিতে পছন্দের তারকার মুখে হিন্দি শুনে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছেন নেটিজেনরা ।

৬১ বছর বয়সে এসে এখনও নারীদের হৃদয়ে নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন টম। সিনেমার শুটিংয়ে এখনও স্টান্ট করতে পিছপা হন না এই অভিনেতা। খুব কম ক্ষেত্রেই স্ট্যানম্যানের সাহায্য নেন।

Tom Cruise speaking Hindi+classic TC laugh and being totally charming as always