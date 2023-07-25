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মিথিলার সুখবর

আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৩, ১৪:৩১
রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। ছবি: সংগৃহীত

দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা কিছুদিন হলো সিনেমায় অভিষেক হয়েছে। সম্প্রতি জনপ্রিয় ওয়েব ‘মাই শেলফ অ্যালন স্বপন’ অনবদ্য অভিনয়ের জন্য মন দর্শক হৃদয় জয়ের পাশাপাশি ‘বাংলাদেশ এচিভারস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’-এ সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারটিও জিতে নিলেন মিথিলা।
 
মঙ্গলবার ( ২৫ জুলাই) নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এ সুখবর সবাইকে জানালেন তিনি।

 

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গত ৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে মিথিলা অভিনীত প্রথম সিনেমা ‘মায়া’। সিনেমাটি উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ারের ‘ম্যাকবেথ’ অবলম্বনে নির্মান করেছেন রাজর্ষি দে। 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

অভিনেত্রী রাফিয়াত রশীদ মিথিলা

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সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন

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