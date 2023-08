ন্যাড়া মাথায় সামনে এলেন শাহরুখ খান

মুক্তির ঠিক একমাস আগে সোমবার সামনে এল বলিউড বাদশা শাহরুখ খান অভিনীত ‘জওয়ান’এর নতুন পোস্টার। সোমবার (৭ আগস্ট) অ্যাটলির পরিচালনায় ‘জওয়ান’এর নতুন পোস্টার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছেন কিং খান, যেখানে ন্যাড়া মাথায় একেবারে ভিন্ন লুকে দেখা গেছে তাকে।

এনডিটিভির সিনেমার নতুন পোস্টারটি শেয়ার করে বলিউড বাদশা লিখেছেন, ‘আমি ভাল নাকি মন্দ, তার উত্তর খুঁজে বের করুন ৩০ দিনের মধ্যে। আপনারা রেডি তো?’ তারপর হ্যাশট্যাগ দিয়ে যোগ করেন, ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে হিন্দি, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় মুক্তি পাবে আপকামিং এই ছবিটি।

জওয়ানের ট্রেলার দেখে অনেকেই অনুমান করছেন,এতে ভিলেনের চরিত্রে আবির্ভাব হবেন শাহরুখ খান। শাহরুখ খানকে ন্যাড়া মাথায় দেখা গিয়েছে সেখানে। পোস্টারটি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গেই তা ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। শাহরুখ ভক্তদের মধ্যে উদ্দীপনাও বেড়ে যায়।

অনুরাগীরা জওয়ানের নতুন পোস্টারে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একজন লিখেছেন, আমি যখনই জওয়ানের থিম শুনি, তখনই আমার মন ভালো হয়ে যায়। এখনই সিনেমাটা দেখতে ইচ্ছে করছে। কেউ আবার ছবিতে শাহরুখের চরিত্রকে ইঙ্গিত করে বলছেন, যখন আমি ভিলেন হই, তখন আমার সামনে কোনও হিরো টিকতে পারে না।

জানা গেছে, ‘পাঠান’এর ক্ষেত্রে যে স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করা হয়েছিল, ‘জওয়ান’এর ক্ষেত্রেও একই পরিকল্পনা রয়েছে নির্মাতাদের। যেকোনো প্রচারমূলক অনুষ্ঠানের থেকে শাহরুখের ‘আস্ক এসআরকে’র আবেদন যে কয়েক গুণ বেশি, তা উপলব্ধি করে ফেলেছেন তারা। তাই বিপণন কৌশলের পেছনে অযথা খরচ না করে বরং দর্শকের মধ্যে উত্তেজনা বাড়াতে নতুন ধরনের কিছু করার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ভাবছেন পরিচালক অ্যাটলিসহ ‘টিম জওয়ান’।

Main achha hoon ya bura hoon… 30 days to find out. Ready AH?#1MonthToJawan#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/O47jh05lnj