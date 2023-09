প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেশিন লার্নিংয়ের এর গুরুত্ব বাড়ছে

ঠিক তেমনি ভাবে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, ডেভেলপমেন্টসহ নানান বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ক্লাব। তারই ধারাবাহিকতায় ১০ই সেপ্টেম্বর ক্লাবটি মেশিন লানিংয়ের ওপর 'UNVEILING THE META ML ENGINEER JOURNEY: From Novice to Expert' শিরোনামে অনলাইন ওয়েবিনারের আয়োজন করে।

ওয়েবিনারে প্রধান স্পিকার হিসেবে যুক্ত ছিলেন মেটার মেশিন লানিং ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল মামুন। ডিআইইউ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমরান মাহমুদ এবং সহকারী বিভাগীয় প্রধান,সহকারী অধ্যাপক ড. ফজলে এলাহী এছাড়াও ছিলেন প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল কাদের মোহাম্মদ মাসুম। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক এবং ক্লাবের আহ্বায়ক মো. রাজিব মিয়া। এসময় শিক্ষার্থীরা অনলাইনে সরাসরি ও ফেসবুক লাইভে যুক্ত ছিলেন।

অনলাইন ওয়েবিনারের আব্দুল্লাহ আর মামুন মেশিন লার্নিংয়ের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করেন৷ মেশিন লানিংয়ের ফ্রি কোর্স বা রিসোর্স গুলো দিয়ে কাজ শুরু করতে বলেন। পাশাপাশি তিনি প্রজেক্ট বানানোর ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন। এছাড়াও তিনি মেশিন লার্নিংয়ের নিয়ে আরও অনেক কথা বলেছেন।

মেটায় ইন্টার্নশিপ পাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ইন্টার্নশিপের জন মেটা থেকে দুটি কোডিং রাউন্ড হয়, পাশ করতে পারে মেটা থেকে ইন্টার্নশিপের অফার করবে। এর পাশাপাশি তারা দেখে কত দ্রুত প্রবলেম সমস্যা সমাধান করতে পারে ও ডেলিভারি দিতে পারে।

এছাড়াও বিভিন্ন ইন্টারভিউয়ে কল পাওয়া জন্য লিংকডিন আপডেট রাখতে বলেন। ওয়েবিনারে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি বিষয়ে নানান প্রশ্ন করেন ও মেটার মেশিন লানিং ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল মামুন সেগুলো উত্তর দিয়েছেন।

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ক্লাবের কনভেনার এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক মো. রাজিব মিয়া সভাপতিত্ব কালিন তিনি বলেন, 'ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী রা আনন্দিত মেটার মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার ড. আব্দুল্লাহ আল মামুনকে পেয়ে। গত ১০ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই ওয়েবিনারে শিক্ষার্থীরা ওনার কাছ থেকে প্রোগ্রামিং জগতের অনেক ব্যাপারে শিখতে পেরেছে, দিক নির্দেশনা পেয়েছে ইন্ডাস্ট্রির ভেতরকার সব বিষয়ের ওপর। প্রয়োজনীয় এসব সেমিনারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাব সব সময় স্টুডেন্টস দের কথা চিন্তা করে এসব কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। যাতে স্টুডেন্টসরা অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি প্রোগ্রামিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিকস, মেশিন লার্নিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এসব বিষয়ের প্রতি নিজেদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।'